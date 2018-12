Dopo Cristiano Ronaldo, il Real Madrid ha rischiato di perdere anche Luka Modric. Il centrocampista croato nella scorsa estate è stato accostato a più riprese all'Inter sul calciomercato, con le indiscrezioni su un possibile futuro in nerazzurro che hanno rischiato di scatenare un incidente diplomatico tra i due club. Alla fine tutto si è concluso con un nulla di fatto e Modric, rimasto alla corte delle merengues, ha alzato al cielo il Pallone d'Oro 2018. A distanza di alcuni giorni dalla conquista del prestigioso premio, il giocatore è tornato a parlare di quanto accaduto nell'ultima sessione di trattative, con tanto di retroscena su Florentino Perez e di doccia fredda per i nerazzurri

Modric e il retroscena di calciomercato su Florentino Perez

In un'intervista esclusiva a ‘Sportske Novosti', Modric è tornato a parlare di quanto accaduto la scorsa estate. L'Inter ha provato a più riprese a strappare il forte mediano al Real Madrid, puntando anche sulla sua presunta volontà di confrontarsi con una nuova esperienza professionale, ricongiungendosi così in nerazzurro con diversi compagni della nazionale croata. Pur senza nominare il club milanese, Modric ha rivelato un retroscena su Florentino Perez. Ecco cosa gli ha detto il presidente del Real: "Perez mi ha detto che ero pazzo se pensavo di lasciare il Real Madrid e che non aveva nessuna intenzione di farmi andare via".

Luka Modric gela i tifosi dell'Inter, al Real fino a fine contratto

Ma in futuro potrebbero esserci possibilità di un addio di Modric al Real Madrid, e di un suo approdo all'Inter? Il Pallone d'Oro 2018 ha chiuso la porta a questa prospettiva gelando così i tifosi nerazzurri che sognavano di un rilancio del proprio club nelle prossime finestre di trattative: "Quello che è certo e che giocherò nel Real Madrid fino alla fine del mio contratto". Contratto che scadrà nel 2020, quando Modric avrà 35 anni.

Il Pallone d'Oro 2018 e la mancata vittoria di Cristiano Ronaldo

In conclusione inevitabile una battuta sul Pallone d'Oro. Modric è tornato a parlare sulle polemiche relative alla mancata vittoria di Cristiano Ronaldo, e all'esclusione di Leo Messi dal podio. Il croato pur esaltando quelli che definisce come due fenomeni, considera inattaccabile il voto degli addetti ai lavori che lo ha premiato: "Cristiano Ronaldo e Messi per me sono due fenomeni che hanno dominato questo gioco per dieci anni. Se votiamo sulle qualità del giocatore tutti i premi andrebbero distribuiti tra Cristiano Ronaldo e Messi. Ma qui stiamo parlando di prestazioni stagionali e probabilmente questo è il significato del voto di allenatori, calciatori, giornalisti e tifosi. O forse si sbagliano tutti?".