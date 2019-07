Dopo aver illuminato il derby di Los Angeles con una magnifica tripletta, Zlatan Ibrahimovic è finito in un vortice di critiche perché in un contrasto aereo ha colpito con una gomitata il difensore rivale Mohamed El Monir e i segni della botta erano ben visibili sul volto del 27enne difensore libico, che è stato operato per ricomporre la frattura alla tempia. Al termine del match l'attaccante svedese ha avuto un lungo battibecco con un membro dello staff tecnico avversario ma nessuno aveva ben capito quale fosse il reale motivo.

In queste ore la commissione disciplinare della Major League Soccer sta analizzando le immagini per capire se dovrà intervenire con una sanzione per il calciatore dei LA Galaxy. Ibrahimovic è stato già al centro di episodi poco piacevoli in passato, visto che a maggio è stato fermato due turni per aver preso per il collo portiere dei New York Red Bulls Sean Johnson, e ora rischia di subire una pesante squalifica per questo intervento che probabilmente non voleva essere violento ma si è rivelato davvero di grande impatto per El Monir. Non dovrebbe esserci sanzione per l'arbitro nella stracittadina che non ha valutato l'intervento.

La tripletta di Ibra nel derby di Los Angeles

L'ex attaccante del Manchester United era stato assoluto protagonista del derby contro il Los Angeles FC, visto che aveva regalato la vittoria ai suoi Galaxy con una tripletta da favola, la sua seconda da quando gioca negli States: Ibra è stato nominato Player of the Week della Major League Soccer ma questo intervento potrebbe macchiare una gara praticamente perfetta per lui e la sua squadra. Nelle prossime ore capiremo di più sulla decisione della commissione disciplinare della MLS.