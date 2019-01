in foto: La scommessa persa e il botta e risposta con l’attaccante del Fulham, Mitrovic

Il signor Jamye Blyth, scommettitore incallito, ci aveva sperato fino all'ultimo: se il Fulham avesse battuto l'Oldham in FA Cup avrebbe raccolto nella calza della Befana 855 sterline (circa 1000 euro), invece ci ha trovato solo il carbone… tutta colpa della sconfitta della squadra di Claudio Ranieri (eliminata dalla Coppa nazionale da un club di quarta serie) e del finale beffa per i ‘cottagers': Aleksandar Mitrovic sbaglia il rigore del possibile vantaggio e poco dopo arriva il colpo del ko per mano di calciatori semiprofessionisti. Scherzi del campo e della formula del torneo che non permette distrazioni e mette a rischio anche le formazioni della Premier quando si misurano contro avversari di rango inferiori ma disposti a giocarsi il tutto per tutto nella più classica partita della vita.

Il botta e risposta tra lo scommettitore e Mitrovic

E' successo più o meno questo lo scorso 6 gennaio nonostante i favori del pronostico dei bookmakers fossero tutti a favore del Fulham. Nessuno avrebbe immaginato quell'esito rocambolesco. Nemmeno il signor Blyth, che ha visto sfumare la propria giocata poco alla volta fino a stracciarla… Cottagers in vantaggio, pareggio dell'Oldham poi l'errore dal dischetto (84°) dell'attaccante serbo che si lascia ipnotizzare dal portiere infine la prodezza di Lang. Boccone amaro, grande delusione che lo scommettitore ha pensato di sfogare scrivendo proprio alla punta che gli ha mandato la vincita alla malora. "Per colpa tua ho perso 855 sterline", il messaggio pubblicato in un post taggando il calciatore.