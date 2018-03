Una specie di ‘mistero di Bellavista'. La vicenda di mercato (grottesca) che vede coinvolti il Napoli, Amin Younes e l'Ajax fa registrare l'ennesimo colpo di scena. Prima la fuga del calciatore che, arrivato in Italia e apparso sorridente al San Paolo, sale a bordo di un treno assieme al padre e fa perdere le tracce di sé adducendo gravi motivi familiari rispetto all'impossibilità di trasferirsi in azzurro già a gennaio. Vi tornerà a luglio come da accordi presi e da contratto siglato con tanto di firma? Niente affatto. Almeno non è nelle sue intenzioni al punto da contrapporre la propria verità a quella degli azzurri e del legale – Mattia Grassiani – che hanno rivendicato la documentazione sottoscritta dal calciatore e l'obbligo (a partire dal 1° luglio) di essere a disposizione del club. Qualora dovesse trovare un'intesa con qualsiasi altra società il calciatore rischierebbe la squalifica e l'obbligo di risarcimento del danno economico procurato.

Vorrei chiarire ancora una volta che ho sì negoziato con il Napoli per un trasferimento – ha ammesso nell'intervista a Sport1 -, ma per ragioni personali ho deciso di proseguire il mio contratto con l'Ajax fino al 30 giugno 2018 e fino a questa data sarò concentrato sul mio club.

Il calciatore tedesco dell'Ajax – che ha il contratto con i lancieri in scadenza a giugno e a Napoli arriverebbe a parametro zero – è andato oltre nella propria spiegazione dei fatti e ha smentito di aver firmato un contratto con il Napoli nonostante abbia sostenuto le visite mediche e addirittura si sia fatto fotografare allo stadio assieme ai tifosi partenopei che ne attendevano l'arrivo alla fine della sessione invernale di mercato.

Non ho firmato con il Napoli né un preliminare né altri contratti che mi legano a loro dal 1° luglio 2018.

Fin qui le sue parole, le prime dopo essersi recato a Roma in treno e poi essersi imbarcato sull'aereo che lo ha ricondotto ad Amsterdam. Ufficialmente motivò quel gesto con "ragioni private", strettamente personali. La versione della vicenda che circola in Germania è un'altra: i media sostengono che il giocatore potrebbe tornare a giocare in Bundesliga tra le fila del Borussia Mönchengladbach.