La Germania si appresta ad affrontare i prossimi Mondiali con l'onere e l'onore di essere la squadra da battere. I campioni del Mondo in carica, un titolo conquistato con diritto quattro anni fa in Brasile, umiliando l'Argentina di Messi in finale. Un compito di certo non facile ma alla portata della nazionale tedesca che però deve fare i conti anche con qualche imprevisto. Come la possibile assenza di Neuer, il portiere titolare che da tempo è fermo per un problema al piede che preoccupa tutta la Germania.

A tre mesi dalla Coppa del Mondo in Russia in Germania, infatti, si domandano che fine abbia fatto il portiere titolare del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Neuer è stato il portiere indiscusso del Bayern Monaco e della Germania per anni, ma non gioca dal settembre 2017 a causa di un piede rotto. E soprattutto, nessuno sa quali siano le sue attuali condizioni fisiche.

I dubbi di Kahn

Sta ancora allenandosi a livello individuale e non è ancora chiaro quando tornerà ad allenarsi con la squadra o quando tornerà in campo. Un periodo di attesa che sta preoccupando un po' tutti. Anche l'ex portiere Oliver Kahn che ha voluto dire la sua in un'intervista al canale tedesco Sport1: "Il Bayern Monaco non lo preme, ma ad un certo punto l'allenatore si chiederà quando potrà contare ancora su di lui, soprattutto quando arriverà la fase finale della Champions League. Al momento, è una situazione precaria anche per la Nazionale".

Tutte le date della Germania

Il portiere del Barca Marc-André ter Stegen sarà il sostituto di Neuer. Il portiere del Bayern si è recato a Düsseldorf per partecipare al primo incontro della nazionale tedesca nell'anno della Coppa del mondo ed ha anche partecipato al primo incontro della squadra, ma è tornato oggi a Monaco. Neuer salterà certamente l'amichevole di venerdì contro la Spagna a Düsseldorf e quattro giorni dopo l'altra partita contro il Brasile a Berlino. Il 23 maggio inizierà il ritiro della nazionale tedesca e il 17 giugno ci sarà il debutto in Coppa del Mondo contro il Messico a Mosca.

Programma di recupero sbagliato

Tutte date che mettono in serio pericolo la presenza di Neuer a Russia 2018: "Penso che abbia bisogno di una certa quantità di tempo per migliorare, ed è per questo che dovrebbe giocare diverse partite in Bundesliga", ha aggiunto Kahn che non è per nulla convinto del programma di recupero che Neuer sta seguendo.