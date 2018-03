A Roma è sempre tempo di derby, e lo è ancor di più quando le due squadre della Capitale si stanno giocando un posto in Champions League. Sui social le polemiche sono montate dopo un cartellino giallo ricevuto da Mirante, nel match di campionato con la Lazio. Quell’ammonizione ha prodotto un turno di squalifica per il portiere che non giocherà contro la Roma il 31 marzo. Parecchi tifosi biancocelesti si sono lamentati di ciò perché secondo alcuni rumors Mirante il prossimo anno giocherà con la Roma.

Il giallo a Mirante e la squalifica contro la Roma

La Lazio in campionato ha perso qualche punto di troppo nelle ultime settimane, l’ambiente non è sereno. Ci sono state tante polemiche per l’uso del VAR e c’è stata anche una protesta ufficiale contro la FIGC per i presunti torti arbitrali. Domenica scorsa la Lazio ha pareggiato 1-1 in casa con il Bologna, un risultato negativo per la squadra di Inzaghi. Nel corso del match il portiere Mirante è stato ammonito, un cartellino sciocco ricevuto per la più classica delle perdite di tempo. Mirante era diffidato e automatica è scattata la squalifica. Alla ripresa con la Roma giocherà il terzo portiere Santurro, anche il secondo Da Costa è indisponibile.

Le proteste social dei tifosi della Lazio

Sui social tanti tifosi della Lazio, come ha riportato calciomercato.com, si sono infuriati e hanno detto chiaro e tondo che Mirante abbia voluto favorire la sua prossima squadra. Insomma una classica polemica social all’italiana, onestamente eccessiva ma che coinvolge tre società e un bravo portiere.

Mirante obiettivo di mercato della Roma

Trentaquattro anni, Antonio Mirante è un portiere molto esperto e pare sia finito nel radar della Roma. Il d.s. Monchi avrebbe individuato il portiere del Bologna come futuro vice di Alisson. Pare che ci sia già una trattativa con il Bologna, che in cambio avrebbe chiesto il polacco Skorupski.