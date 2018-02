I tempi per un ritorno tra i convocati del Napoli potrebbero essere ormai maturi per Arkadiusz Milik. Il polacco dal punto di vista fisico sta bene e sembra aver recuperato dal secondo grave infortunio al ginocchio rimediato nello scorso settembre. Restano da superare solo gli ultimi ostacoli "mentali", fisiologici dopo il trauma del nuovo crack all'arto già operato. Anche i tentennamenti psicologici però sono in via di smaltimento dall'ex Ajax che potrebbe dunque tornare disponibile per la prossima sfida di Serie A contro il Cagliari.

Come sta Milik.

Come confermato pochi giorni fa dal dottor De Nicola responsabile dello staff medico del Napoli, Milik ha recuperato dall'infortunio al ginocchio. L'ultimo scoglio da superare per il classe 1994 è di natura psicologica, con il dottore che ha poi precisato in un secondo intervento: "Ho letto da più parti di aver dichiarato ieri che il giocatore Milik avrebbe "problemi mentali", ma purtroppo il senso delle mie parole è stato frainteso. La mia intenzione era quella di sottolineare come sia assolutamente normale che qualunque ragazzo di 24 anni che subisca un duplice intervento al ginocchio dopo il secondo infortunio abbia bisogno del giusto tempo per ritrovare la migliore condizione psicofisica. In questi casi è naturale che tutti consiglino all'atleta di avere maggiore prudenza".

Quando potrà tornare in campo Milik con il Napoli.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Milik ha dato nelle ultime sessioni di allenamento risposte importanti. Il polacco è tornato a giocare le partitelle con i compagni e dunque scalpita in vista di una possibile convocazione. Stando al racconto di Radio Castelvolturno dunque i tempi potrebbero essere maturi in vista di una nuova "chiamata" in azzurro per il centravanti, in vista della prossima partita di Serie A.

Milik convocato per Cagliari-Napoli.

Maurizio Sarri sembra intenzionato a lasciare a riposo il suo terminale offensivo nel match di ritorno dei sedicesimi di Europa League in casa del Lipsia. Mentre i suoi compagni voleranno in Germania, il polacco dunque potrebbe restare a Castelvolturno per continuare a lavorare e preparare al meglio la sfida di Cagliari. In occasione del monday night della 26a giornata di Serie A, Sarri potrebbe concedergli la panchina e magari chissà anche alcuni minuti. Con nel mirino poi Napoli-Roma, il big match in programma alla 27a.