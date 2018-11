Uno subito, a gennaio, e un altro a giugno. Tre calciatori per il casting in difesa, il Milan ha segnato i loro nomi sul taccuino e cerca il momento opportuno per piazzare il colpo. Chi sono? eccoli per età, esperienza e profilo tattico, costo: Rodrigo Caio (25 anni, San Paolo), Mehdi Benatia (31 anni, Juventus) e Diego Godin (32 anni, Atletico Madrid) che è la classica carta capace di far saltare il banco a giudicare dal palmares (8 trofei vinti, 2 finali di Champions disputate). Non adesso ma a giugno, quando sarà anche più chiaro l'orizzonte di bilancio oltre il quale il club non potrà spingersi complici i limiti imposti dal fairplay finanziario.

in foto: La scheda dei 3 difensori sul taccuino di mercato del Milan (fonte whoscored.com)

Quanto costa Godin? Il centrale uruguaiano è in scadenza di contratto con i colchoneros (ingaggio da 4.5 milioni, clausola rescissoria di 25 milioni): per i rossoneri è un'occasione da cogliere al volo nonostante la concorrenza sua fortissima a cominciare da quel Manchester United che ha ricevuto un ‘due di picche' dal calciatore. Motivo del no? Vuole dare tutto con la maglia degli spagnoli e magari chiudere la propria avventura sull'altra riva del Manzanarre arrivando alla finale di Champions in programma al Wanda Metropolitano, la casa dell'Atletico. Poi a fine stagione, sempre che non si riesca a trovare un accordo, ognuno prenderà la propria strada. La sua condurrà in Italia? E dove, Torino (la Juve lo segue da tempo) oppure Milano?

Rodrigo Caio e Benatia, le altre piste. Godin per giugno ma il Milan ha bisogno di un rinforzo da consegnare a Gattuso nelle prossime settimane sì da tentare il tutto per tutto per agganciare la quarta posizione e quella Champions che manca come il pane e meglio si addice alla storia vincente della società. Chi può arrivare?