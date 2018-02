Il CIES, l’osservatorio calcistico indipendente, ha stilato la classifica delle squadre che hanno speso di più considerando entrate e uscite prendendo in considerazione sia il mercato estivo che quello invernale. Il Milan è una delle quattro squadre che ha speso di più d’Europa. Più spendaccioni dei rossoneri solo Paris Saint Germain, Manchester City e Manchester United. Tra le squadre con il saldo positivo ci sono anche tre squadre italiane nella top ten: Roma, Fiorentina e Sampdoria.

Più spendaccioni del Milan solo PSG, City e United

Il Paris Saint Germain ha un saldo negativo tra entrate e uscite. Il club francese ha incassato 107 milioni e speso 418 (quindi un passivo di 311 milioni), seguono a ruota il Manchester City (tra spese e ricavi, ha un bilancio in rosso sul mercato di 246 milioni) e il Manchester United (che ha chiuso con un disavanzo di 168 milioni). Quarto posto per il Milan: 250 milioni spesi, 66 incassati. Il passivo è di 184 milioni. Poi il Barcellona, che solo per Coutinho e Dembele ha sborsato più di 250 milioni. Nella top ten anche Chelsea, Everton, Bayern Monaco e Brighton & Hove Albion.

Che incassi per il Monaco, tre italiane tra le virtuose

La squadra che invece dal mercato ha rimpinguato maggiormente le proprie casse è il Monaco, che grazie alle cessioni ha chiuso il mercato con un guadagno di oltre di 286 milioni. Seguono lontanissimi il Borussia Dortmund (168) e il Lione (56). Anche in questa speciale classifica al quarto posto c’è una squadra italiana la Roma, che ha speso sul mercato 127 milioni, ma ne ha incassati 178. Quinta la Fiorentina, che precede il Real Madrid e la Sampdoria. Ottavo il Bayer Leverkusen, poi Southampton e Athletic Bilbao. A un passo dalla top ten il Liverpool, che ha guadagnato 140 milioni solo da Coutinho. Tredicesima l’Atalanta.