Buone notizie per il Milan e soprattutto per Ivan Strinic che dopo tre mesi di stop è pronto a tornare in campo. Il difensore croato, preso a costo zero dalla Sampdoria, il 18 agosto era stato costretto a fermarsi. Il Milan con un comunicato aveva fatto sapere che: “Strinic doveva sospendere temporaneamente l’attività sportiva agonistica per un’iniziale ipertrofia del muscolo cardiaco, meritevole di ulteriori approfondimenti da eseguire dopo un periodo di riposo”.

Strinic sta bene, il problema cardiaco è scomparso

In un’intervista rilasciata a ’24 Sata’ l’ex difensore del Napoli ha parlato dei difficili momenti vissuti in questi mesi, e ha detto di essere sempre stato sicuro di riprendersi. Ora la cosa che più conta è il ritorno in campo:

Per me è stato un fulmine a ciel sereno, i dottori hanno detto che avrei dovuto stare fermo tre mesi per vedere se l’ipertrofia se ne sarebbe andata. Fortunatamente è successo, quindi significa che era conseguenza sportiva e non di una malattia. Credevo sarebbe andata bene ma sai com’è, ero sotto stress e avevo il dubbio: ‘E se qualcosa andasse male?’. Ho vissuto così per alcuni mesi, ero impaziente e nervoso ma finalmente è finita ed è tutto alle mie spalle. Negli ultimi 10 anni ho sempre sognato due o tre mesi di riposo, e ora che ho avuto la possibilità di riposare, non vedevo l’ora di tornare in campo.

Quando tornerà in campo Ivan Strinic

Il difensore trentunenne ha detto che la settimana prossima tornerà agli ordini di Gattuso, l’intervista l’ha rilasciata a un portale croato e per questo ha detto che sarà pronto a marzo, quando inizieranno le Qualificazioni all’Europeo, ma probabilmente a gennaio, e cioè tra due mesi, tornerà a disposizione: