Non sarà un match dall'esito scontato: Milan-Torino vedrà di fronte due squadre pronte a strapparsi a morsi i tre punti in palio. I rossoneri per confermare il quarto posto che sa di Champions League, i granata per risalire la china e riaffacciarsi alla Zona Europa. I rossoneri ritrovano Gonzalo Higuain: il Pipita, sebbene non al meglio per i fastidi alla schiena, tornerà dopo la squalifica a disposizione di mister Gattuso. Il Toro cerca continuità dopo la vittoria in casa contro il Genoa a caccia della terza vittoria in trasferta.

Quando e come vedere il match

Il posticipo di San Siro tra Milan e Torino, in programma domenica alle 20:30, chiuderà la 15^ giornata di Serie A. La sfida è un’esclusiva Sky Sport. Ampio pre e post partita sul satellite per gli abbonati. La gara sarà visibile sul canale Sky Sport Serie A e in streaming grazie all'app SkyGo.

Ultime notizie sulle formazioni

Milan, ritorno di Higuain

I rossoneri ritrovano Gonzalo Higuain, che rientra dopo le due giornate di squalifica rimediate in seguito all'espulsione contro la Juventus. Il Pipita tuttavia non è al meglio, al suo fianco ci sarà Cutrone, nel 4-4-2 che Gattuso dovrebbe confermare. Ancora emergenza in difesa: Abate affiancherà l'unico centrale di ruolo disponibile, Zapata. Sulle fasce Calabria e Ricardo Rodriguez. A centrocampo, in mezzo agiranno Bakayoko e Kessie, sugli esterni Suso e Calhanoglu.

Torino, 3-5-2 con Iago e Belotti

Walter Mazzarri tornerà nuovamente al 3-5-2 con Belotti e Iago Falque coppia d'attacco, lasciando Zaza in panchina. Al suo posto ritroverà una maglia da titolare a centrocampo Baselli, che affiancherà Meité e Rincón. Sugli esterni confermati De Silvestri e Ansaldi. Davanti a Sirigu la linea da tre sarà composta da Izzo, N'Kolou e Djidji.

Probabili formazioni

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Abate, Zapata, R.Rodriguez; Suso, Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Cutrone, Higuain. All. Gattuso

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, N'Kolou, Djidji; De Silvestri, Baselli, Rincón, Meité, Ansaldi; Belotti, Iago Falque. All. Mazzarri

Quote, Milan favorito

Rossoneri favoriti ma con l’1 a 1,85, che raddoppia a 3,60 per l’X e con il 2 a 4,60. La somma goal pari a 0 è bancata a 11,00, la somma goal pari a 1 a 4,90, a 3,40 la somma goal 2, a 3,95 la somma goal 3 e a 4,50 la somma goal 4 e più di 4.