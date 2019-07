Guai in vista per il Milan di Giampaolo. L'amichevole contro il Bayern Monaco per la ICC 2019 è stato un debutto tutt'altro che indolore. Sconfitti sul campo dei tedeschi, i rossoneri hanno registrato anche un contrattempo che non ci voleva: l'infortunio a Theo Hernandez, neo acquisto per il reparto arretrato del Milan. Il giocatore francese ha subito una distorsione tibio-tarsica destra e dai primi controlli effettuati negli Stati Uniti si sono comunque escluse fratture.

Adesso il calciatore rientrerà in Italia per completare gli esami diagnostici, ha già lasciato i compagni e si prepara al rientro e alla riabilitazione. Tre, quattro settimane di terapia poi si riprenderà ad allenarsi tornando a disposizione di Giampaolo. Un fastidio per tutti: lo stop frena l'inserimento del giovane francese nei piani del neo tecnico rossonero.

In barella, solo una distorsione

L'ultima immagine che i tifosi rossoneri hanno di Theo Hernandez è del giocatore in barella dolorante, mani sul volto, che lascia il campo con la caviglia malconcia. Si è temuto anche il peggio ma alla fine si dovrebbe trattare di una grave distorsione, guaribile in un mese. Che servirà al giocatore per ritornare in forma ma non a Giampaolo per inserirlo negli schemi di cui farà sicuramente parte.

Il ‘battesimo' di Paolo Maldini

E' uno dei migliori terzini del mondo, deve arrivare tra i primi tre. Questo è l’obiettivo che deve avere. In questo momento di ricostruzione del Milan il suo arrivo è perfetto. Crescere insieme è l’idea che porta tanti giovani qui da noi

Il terzino francese contro il Bayern Monaci in America aveva dimostrato di essere subito a suo agio nella posizione esterna indicatagli da Giampaolo: scatti, rientri, possesso e fraseggio con i compagni. Ciò che il Milan chiede ad un giocatore che ha cercato e voluto in un blitz di mercato estivo. L'inserimento di Theo è apparso subito perfetto, con l'approvazione anche di un cultore del ruolo, oggi dt rossonero, Paolo Maldini.