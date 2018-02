Cercato anche da altre squadre italiane, Ricardo Rodriguez è stato uno dei primi colpi di mercato di Fassone e Mirabelli. A distanza di mesi dal suo arrivo in Italia, il difensore svizzero ha parlato del suo ambientamento in una recente intervista rilasciata al sito ufficiale del Milan: "Mi trovo molto bene a Milano, mi piace. E' una bella città – ha spiegato l'ex giocatore del Wolfsburg – Credo che il calcio italiano sia più difficile da giocare di quello tedesco, è un calcio più compatto. Sono due cose diverse, distinte".

"Mister Gattuso? Lui vuole il massimo da noi e credo vuole sempre vincere, come noi. E' un grande allenatore". Grazie proprio alle scelte del tecnico, Ricardo Rodriguez sarà tra i titolari nel match di Europa League contro il Ludogorets: partita che potrebbe dire molto sul futuro della società rossonera.

L'Europa League e il Mondiale.

L'obiettivo del Diavolo, è infatti quello di rimanere in Europa anche nella prossima stagione. Il massimo sarebbe centrare la Champions: un traguardo che il Milan potrebbe anche tagliare attraverso la vittoria finale nell'attuale Europa League. Nell'intervista lo svizzero ha toccato l'argomento, sbilanciandosi in un preciso pronostico: "Vincere l'Europa League? E' possibile, anche perché in Europa hanno paura del Milan", ha continuato Ricardo Rodriguez.

"Quella con il Ludogorets sarà una partita difficile. Sono una squadra organizzata e non vorrà prendere gol. Noi stiamo comunque facendo bene. Siamo forti e dobbiamo andare avanti con questa testa". A fine stagione, per Ricardo Rodriguez ci sarà anche il piacevole impegno del Mondiale in Russia con la nazionale elvetica: "Svizzera possibile sorpresa del Mondiale? Io ci spero. Siamo una squadra molto forte e grazie ai nostri giovani possiamo fare molta strada"