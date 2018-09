Il nuovo Milan della proprietà americana del Fondo Elliott ha messo mano al portafoglio, alzando il monte ingaggi generale della squadra. Merito della voglia di cambiare, lasciarsi alle spalle la parentesi cinese e costruire qualcosa di duraturo e possibilmente vincente. Anche alzando gli stipendi dei giocatori per potersi permettere qualche top player. Come Gonzalo Higuain, ad esempio, che non a caso è il giocatore in rosa attualmente più pagato.

I dati che arrivano dalla Gazzetta della Sport, sono significativi per il Milan targato Leonardo e Maldini: è cresciuto del 25% a 129 milioni di euro circa il monte ingaggi della rosa per l'attuale stagione 2018-2019, rispetto ai circa 103 milioni della stagione 2017-2018. Quello rossonero, oggi, è il secondo monte ingaggi della Serie A 2018-2019 dietro solo alla Juventus con i suoi 193,23 milioni di euro totali (figli dell'arrivo di Cristiano Ronaldo).

L'effetto Higuain

Questi numeri ci si arriva utilizzando i dati messi a disposizione e riportati al netto dell’imposizione fiscale, applicando al monte ingaggi le aliquote Irpef attualmente in vigore in Italia. Se alla Juve, il trascinatore è Cr7, a far crescere il monte stipendi Milan 2018-2019 ha contribuito in particolare l’arrivo in rossonero di Gonzalo Higuain il più pagato tra tutti.

L'oro del Pipita

Secondo la Gazzetta dello Sport il Pipita una stipendio netto di 9,5 milioni anche se altre fonti parlano di 8,5 milioni d’ingaggio netto. Una cifra superiore, comunque, al risparmio effettuato con la cessione di Bonucci alla Juventus visto che l’ex capitano milanista guadagnava 7,5 milioni netti.

Gli altri ingaggi da top player

Ma non c'è solamente Higuain a incrementare il monte ingaggi complessivo. Anche alcuni dei nuovi arrivi hanno stipendi ritenuti rilevanti come il neo acquisto Bakayoko che percepisce uno stipendio netto di 3,5 milioni, o come l'ex Napoli Pepe Reina che guadagna 3 milioni netti a stagione.