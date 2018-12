Piove sul bagnato in casa Milan. La formazione di Gennaro Gattuso già in emergenza a centrocampo, dovrà fare i conti con un altro stop. Si è fermato infatti anche Andrea Bertolacci, che non è stato dunque inserito nella lista dei convocati diramata dal tecnico rossonero per la sfida contro la Fiorentina. Chi giocherà dunque ora nella linea mediana del Milan nel prossimo match di Serie A, Gattuso dovrà fare di necessità virtù ricorrendo a scelte obbligate.

Milan, emergenza a centrocampo per la Fiorentina: si ferma anche Andrea Bertolacci

Anche Andrea Bertolacci salterà Milan-Fiorentina. Il centrocampista ex Genoa è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati per la prossima sfida casalinga dei rossoneri per un infortunio: infiammazione tendinea ad un flessore per il classe 1991 che sarà costretto ad un periodo di riposo forzato. Non un titolare dunque per il Milan, ma un calciatore che sarebbe tornato utile in una squadra in emergenza soprattutto nel reparto mediano. Nella prossima partita di Serie A, Gattuso dovrà fare i conti anche con l'assenza di Bertolacci per il suo centrocampo, che si va a sommare a quelle degli infortunati Biglia e Bonaventura, e degli squalificati Bakayoko e Kessié

La lista dei convocati del Milan per la Fiorentina, c'è il giovane Brescianini

Andrea Bertolacci non rientra nella lista dei convocati del Milan per la sfida di campionato contro la Fiorentina in programma domani a San Siro. Al termine dell'allenamento di rifinitura a Milanello, il tecnico rossonero ha ufficializzato la lista dei 21 convocati tra cui compare anche il giovane mediano classe 2000 Brescianini. Portieri: Donnarumma A, Donnarumma G, Reina. Difensori: Abate, Calabria, Conti, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata. Centrocampisti: Brescianini, Mauri, Montolivo. Attaccanti: Calhanoglu, Castillejo, Cutrone, Halilovic, Higuain, Suso, Tsadjout.

Chi giocherà a centrocampo nel Milan contro la Fiorentina

Le ultime notizie sulla probabile formazione che Gattuso dovrebbe schierare contro il Milan raccontano del possibile ritorno al 4-3-3 per il tecnico. L'emergenza a centrocampo potrebbe spingere l'allenatore a schierare dal primo minuto José Mauri al centro, con Calhanoglu e Calabria ai suoi fianchi. Meno probabile il ricorso ad una linea mediana a 4, con l'inserimento di Montolivo, finito nel dimenticatoio (ma convocato) negli ultimi mesi.