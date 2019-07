Continua senza intoppi il rapporto tra PUMA e AC Milan che hanno presentato il nuovo kit delle divise fuori casa per la stagione 2019/20 che presenta nuove soluzioni cromatiche: un kit bianco – che richiama una delle prime divise ufficiali risalenti al 1910 – e che ha accompagnato la squadra in momenti importanti come in alcune delle finali della storia del Club. Con la prestigiosa divisa tutta bianca, il Milan ha vinto 6 Champions League, 1 Supercoppa Europea, 1 FIFA Club World Cup e 1 Coppa Intercontinentale.

Il docu-fil, con i successi in divisa bianca

Per celebrare la gloriosa storia di questo kit, PUMA e Milan hanno realizzato un mini-documentario con i grandi campioni del passato che hanno indossato la maglia del Milan, come Giovanni Lodetti (1963, 1969), José Altafini (1963), Franco Baresi (1989, 1990, 1994), Paolo Maldini (1989, 1990, 1994, 2003, 2007) e Daniele Massaro (1990, 1994). Ogni giocatore ha raccontato i propri ricordi delle finali giocate in maglia bianca.

Quando debutterà la nuova divisa bianca

L’ultima versione dell’Away kit s’ispira proprio al design classico senza grnadi ritocchi moderni con un look minimal, mentre sulle spalle è rappresentata la stessa proporzione di rosso e nero del Milan, richiamandone i colori ufficiali della società. La nuova maglia farà il suo debutto in campo il 28 luglio durante il tour americano pre-campionato del Club nella partita contro il Benfica, una squadra che il Milan ha battuto nelle finali di Coppa dei Campioni del 1963 e del 1990.

Dove trovare le nuove divise ‘Away' 2019/2020

La maglia è stata realizzata con la tecnologia dryCELL di PUMA che ne aumenta le performance e il comfort. Il nuovo Away kit sarà anche disponibile online ai siti PUMA.com e store.milan.com, in tutti i PUMA Store, negli Store Ufficiali di AC Milan (Casa Milan Store, Milan Store Galleria San Carlo, San Siro Store) e presso i migliori retailer di articoli sportivi per tutti i tifosi e appassionati del Diavolo.