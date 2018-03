Che la stagione di Conti fosse finita purtroppo era già noto. La novità, tutt'altro che positiva, è quella relativa ai tempi di recupero dell'esterno del Milan che si allungano ulteriormente. Già, perché l'ex atalantino sarà costretto a sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico. E' quanto trapelato dalla visita medica specialistica a cui Conti si è sottoposto negli Stati Uniti dopo il nuovo infortunio al ginocchio, già operato nello scorso settembre per la rottura del legamento crociato.

Il nuovo infortunio di Andrea Conti

E pensare che il calciatore colpo di mercato del Milan, che per lui ha speso circa 27 milioni la scorsa estate, era pronto al rientro in campo. Il brutto infortunio al ginocchio rimediato a settembre con tanto di operazione per la ricostruzione del legamento crociato sembrava ormai alle spalle. Prima la panchina con il Chievo e poi magari chissà uno spezzone di partita tra Juve e Inter. E invece ecco il nuovo infortunio in allenamento allo stesso ginocchio.

Le condizioni dello sfortunato terzino del Milan

Le sensazioni sul nuovo problema fisico sono state sin da subito negative. Un forte trauma distorsivo al compartimento laterale del ginocchio sinistro per il calciatore con il Milan che ha escluso in una nota "la rottura del legamento crociato anteriore ricostruito". Stagione finita e visita specialistica in quel di Pittsburgh per il ragazzo letteralmente bersagliato dalla sfortuna in questa stagione in cui ha collezionato appena 5 presenze complessive.

Nuovo intervento chirurgico per Conti, ecco quando tornerà in campo

E la visita ha complicato i piani del ragazzo e del Milan. Secondo quanto riportato da Sky infatti, il legamento del ginocchio sinistro di Conti non si sarebbe fortificato. Per questo sarà necessario un nuovo intervento chirurgico per il calciatore. Una situazione che inevitabilmente andrà ad allungare i tempi di recupero. 3-4 mesi di stop per un calciatore che dovrà cercare di non lasciarsi scoraggiare da quest'annata sfortunata per provare a rientrare con entusiasmo la prossima stagione.