Niente Betis Siviglia. Niente Europa League. Gonzalo Higuain non forzerà i tempi del recupero e allora accantonerà la Coppa puntando alla sfida di sabato sera contro la Juventus. Nella lista dei convocati nemmeno figura il suo nome, segnale inequivocabile. Il colpo alla schiena ricevuto a Udine lo ha costretto ad abbandonare il campo dolorante, arrabbiato, seccato perché quel campo un po' gli porta male… gli era successo anche quando indossava ancora la maglia del Napoli, quella volta però abbondò il rettangolo verde furente con il direttore di gara e la stagione dei partenopei andò a farsi benedire assieme alle ‘benedizioni' che l'argentino scandiva mentre imboccava il tunnel dello spogliatoio. Chi giocherà in attacco nella tana del Betis? Ci sarà Cutrone in cima al tridente composto da Suso e Calhanoglu.

Terapie. La fitta alla zona lombare dà ancora fastidio, il Pipita s'è sottoposto a massaggi e terapie per alleviare il dolore e provare a rimettersi in sesto in tempo utile per il big match di domenica sera a San Siro contro la sua ex squadra. Dopo i controlli effettuati in questi giorni, lo staff medico del Milan ha ritenuto che fosse meglio evitare rischi e restasse a casa. A Milano con lui saranno anche gli altri infortunati Calabria, Biglia e Bonaventura.

in foto: La classifica del Girone di Europa League del Milan (Gruppo F)

Betis Siviglia-Milan, le probabili formazioni

La partita di Siviglia è cruciale per il cammino del Milan, secondo nel girone con 6 punti e con l'Olympiakos alle spalle a quota 4 che in caso di successo (ed eventuale stop dei rossoneri in Andalusia) scalzerebbe proprio il ‘diavolo'. Quali saranno le scelte di Gattuso? Si torna al 4-3-3 con Calhanoglu nel tridente insieme a Suso e Cutrone, in porta ci sarà Reina al posto di Donnarumma. Quanto al Betis, Setien potrebbe riproporre la stessa formazione che ha vinto a San Siro, con Loren al posto di Leon per affiancare Sanabria.