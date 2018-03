Le modalità del recupero del derby di Milano stanno diventando un vero e proprio caso di studio. Dopo le polemiche tra dirigenti, amministratori delegati per la precisione, di Milan e Inter sulla data (adesso è stato fissato per il 4 aprile alle ore 18:30) in cui recuperare la stracittadina adesso è la volta dei tifosi: sia milanisti che interisti, seppur con motivazioni diverse. I tifosi rossoneri non hanno preso bene la volontà del club di Via Aldo Rossi di non rimborsare i biglietti e aver diritto a un voucher per scegliere di seguire altre partite casalinghe del Milan da qui a fine campionato (Sassuolo, Napoli, Benevento, Verona e Fiorentina) ma non tutti riusciranno a cedere il tagliando effettuando un cambio nominativo e lo stesso discorso vale per chi può permettersi di tornare a Milano in quelle date. Una situazione davvero singolare quelli in cui si sta ponendo la società Milan che questa mattina ha creato un live con domande e risposte per fare chiarezza su questo argomento e ad alcuni tifosi stranieri, provenienti da Albania e Kosovo, il club ha parlato di "ragioni amministrative e fiscali" alla base del mancato rimborso. Il Milan rimetterà in vendita i biglietti legati ai posti dei tifosi che chiederanno il "voucher".

Quella della società rossonera è una scelta che la mette in controtendenza con quelle di Chievo, Udinese, Torino, Genoa e Benevento, che sono gli altri club che dovranno ospitare i recuperi della 27a giornata e hanno concesso il rimborso ai tifosi.

Interisti beffati, niente rimborso

Questa decisione è una beffa, come già anticipato, anche per i tifosi nerazzurri che avevano acquistato il biglietto del settore ospiti per il derby della Madunina e ora potrebbero ritrovarsi in mano un "voucher" delle partite del Milan. Incredibile. L'Inter ha replicato con una nota ufficiale, che ha messo in mostra una sottilissima ironia, in merito alla decisione presa dalla società rossonera: