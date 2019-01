Il 2019 del Milan a San Siro riparte con uno dei match più delicati di stagione, che dirà da subito quanto i rossoneri stiano realmente trovando la quadratura di un cerchio che è passato da un girone d'andata opaco e un mercato che ha rivoluzionato la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Il Napoli di Ancelotti incrocerà il proprio cammino con i rossoneri, testando le proprie ambizioni di gloria quale anti Juventus.

Gattuso e Ancelotti tornano a confrontarsi a San Siro in una sfida delicatissima per la corsa a un piazzamento in Champions. Amici-nemici dove il Napoli, a -9 dalla Juve e +7 dall'Inter, torna a Milano dopo la trasferta del 26 dicembre persa contro i nerazzurri. I rossoneri, con 34 punti in classifica, occupano il 4° posto, braccati da Roma (33), Lazio (32), Atalanta (31) e Samp (30).

Milan-Napoli: dove vederla e a che ora si gioca

Il primo posticipo serale di Serie A sarà visibile in diretta esclusiva su DAZN e i non abbonati potranno seguire la diretta radiofonica su Radio Rai 1 o su Kiss Kiss Italia, radio ufficiale della SSC Napoli. A partire dalle 20.30.

Le quote della vigilia di Milan-Napoli

Favorito il Napoli di Ancelotti a San Siro contro il Milan: il segno 1 vale 3,75, l'X viene pagato 3,55, mentre il 2 è offerto a 2,01. Difficile prevedere se sarà una partita tattica o a volto aperto: l'Over moltiplica l'importo giocato per 1,89, l'Under 1,84.

Le ultime dai campi per Milan-Napoli

Milan: Paquetà confermato, debutto per Piatek

Prima partita da rossonero per Krysztof Piatek mentre in difesa è confermata la collaudata coppia Musacchio-Romagnoli con terzini Calabria, che come Romagnoli rientra dalla squalifica, e Rodriguez. A centrocampo torna Kessie in linea con Bakayoko e Paquetà. Il tridente offensivo sarà composto da Suso, Cutrone e Calhanoglu. Con tutta probabilità l'ex Genoa farà il suo debutto a San Siro a partita in corso. Out Reina, in panchina ci sarà Plizzari.

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Cutrone, Calhanoglu. All. Gattuso

Napoli, senza Allan ma con Koulibaly e Insigne

Gli uomini di Ancelotti sono forti del ritorno di Insigne e Koulibaly, che hanno scontato le rispettive giornate di squalifica. A centrocampo mancherà Allan, non convocato mentre la soluzione più probabile vedrebbe l'impiego di Callejon, Diawara, Fabian Ruiz e Zielinski insieme. Tandem d'attacco Insigne-Milik.