Milan-Napoli è una delle sfide principali della 32a giornata. I rossoneri non vincono da tre partite, l’ultimo successo lo hanno ottenuto prima della sosta quasi un mese fa, sono lontanissimi dalla zona Champions e ora non sono nemmeno più tranquillissimi per il sesto posto. La squadra di Sarri invece deve assolutamente vincere se non vuole perdere ulteriormente terreno in vista della super sfida con la Juventus. I due allenatori sembrano abbiano tanta voglia di sorprendere e potrebbero farlo schierando in attacco Kalinic e Milik. Il croato sembra sicuro del posto, mentre il polacco si gioca il posto con Mertens.

Le ultime sulla formazione del Milan

Ha grossi problemi di formazione la squadra rossonera che è priva della coppia centrale. Bonucci è squalificato, mentre Romagnoli è alle prese con problemi muscolari, che lo stanno attanagliando da settimane. In difesa ci saranno così Musacchio e Zapata. Una coppia inedita per questa stagione, anche se ai tempi del Villarreal giocarono uno al fianco dell’altro. Non sono bei ricordi però. Perché il Villarreal retrocesse nella stagione 2011-2012. In avanti Kalinic è in vantaggio su Cutrone e André Silva. La rapidità del croato dovrebbe essere preferita alla fisicità del portoghese e del baby bomber.

Le ultime sulla formazione del Napoli

Sarri è tentato da Milik, che però ancora una volta dovrebbe partire dalla panchina. L’ex Ajax ha dimostrato di essere in grande forma sia contro il Sassuolo che contro il Chievo, ma il tridente sarà sempre lo stesso. In difesa ci sarà Maggio che prenderà il posto di Mario Rui. Hysaj sposato sulla sinistra. A metà campo Allan ci sarà, ancora fuori Zielinski.

Le probabili formazioni di Milan-Napoli

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Zapata, Rodriguez; Kessié, Biglia, Bonaventura; Suso, Kalinic, Calhanoglu. All. Gattuso

Napoli (4-3-3): Reina; Maggio, Albiol, Koulibaly, Hysaj, Allan, Joginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri