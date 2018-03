Il percorso di Gattuso con il Milan è stato eccezionale. Della sua conferma si parla da settimane, adesso il rinnovo è davvero a un passo. Il d.s rossonero Mirabelli ha fatto capire che è in arrivo ‘un regalo di Pasqua’. Dunque c’è anche una data per la firma dell’allenatore rossonero che potrebbe prolungare fino al 2019 tra il match con la Juve e il derby, due sfide chiave per la corsa alla Champions League.

Il rinnovo di Gattuso nell’uovo di Pasqua

A margine di un evento organizzato dagli sponsor a Monticelli Brusate l’uomo mercato del Milan ha parlato del rinnovo di Gattuso, che è stato di fatto già definito: “Sul prolungamento del contratto non c’è alcun problema. Visto che siamo sotto Pasqua ci stiamo preparando. Aprendo il nostro uovo troveremo il rinnovo”.

Gattuso sarà uno dei migliori

Mirabelli ha puntato su Gattuso lo scorso novembre e i risultati gli stanno dando ragione. Il dirigente calabrese è convinto che l’ex grande centrocampista in futuro sarà uno dei migliori allenatori del mondo: “Ve lo dico da tempo, è un allenatore che sarà tra i più importanti per i prossimi anni, quindi credo che il Milan sia giusto che se lo tenga stretto”.

C’è sintonia nella triade del Milan

Uno per tutti, tutti per uno. I tre uomini che gestiscono le tre aree del club remano tutti dalla stessa parte e vogliono riportare in alto il Milan:

Io, Fassone e Gattuso siamo in grande sintonia, stiamo lavorando per aprire un ciclo con Gattuso, perché riteniamo che lui sia l’allenatore giusto per quello che dovrà essere un Milan protagonista nei prossimi anni. Tutti noi lo vogliamo. Dobbiamo giusto trovare i tempi per fare ciò che dobbiamo fare, Rino come noi tutti.

Sogno Champions

I risultati di Gattuso sono sotto gli occhi di tutti. Il Milan, che era ampiamente fuori dalle prime dieci posizioni, lotta per la Champions. Il quarto posto è lontano, ma la possibilità di qualificarsi c’è, e sullo sfondo c’è la finale di Coppa Italia.