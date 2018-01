Il Milan di Rino Gattuso ha cominciato il girone di ritorno così come Montella aveva iniziato quello d'andata: vincendo contro il Crotone. Diciannove partite dopo, l'atmosfera a Milanello è però decisamente diversa. Se all'inizio c'era grande euforia, ora regna un pacato ottimismo: figlio degli ultimi due risultati positivi in campionato e della vittoria nel derby di Coppa Italia.

Anche se un po' di luce comincia ad intravedersi in fondo al tunnel, Massimiliano Mirabelli preferisce tenere i piedi per terra: "Siamo ancora lontani dalla migliore condizione – ha dichiarato il direttore sportivo ai microfoni di Premium Sport – Vedo però una squadra sempre più capace di tenere il campo e devo dire che Gattuso sta lavorando nel migliore dei modi per far diventare squadra questo gruppo di ragazzi. La squadra ha creato tantissimo, tenendo un possesso palla importante".

Il mercato del Milan.

La presenza dell'uomo mercato rossonero, è stato un assist per gli opinionisti Premium per chiedere delle possibili trattative invernali: "Qualcosa sul mercato succederà, ma sto lavorando soprattutto a qualche uscita – ha rivelato il ds milanista – Abbiamo costruito una squadra praticamente nuova e vogliamo fare in modo che certi giocatori diventino sempre più importanti". Nel giorno del suo primo gol a San Siro, il pensiero di tutti è stato per Leonardo Bonucci: oggetto del desiderio, insieme a Donnarumma, di alcune grandi super potenze europee.

"I tifosi possono stare tranquillissimi su Leo e Gigio. Abbiamo fatto delle scelte e continuiamo a sostenerle. I giocatori adesso vanno in vacanza, mentre io devo lavorare". Nessuna cessione eccellente, dunque, in questo mercato invernale. Gli obiettivi stagionali, Gattuso cercherà di conquistarli con i giocatori già a disposizione: a cominciare da Donnarumma e Bonucci.