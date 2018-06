La qualificazione in Europa League senza passare dai preliminari e la sensazione che comunque, quella appena trascorsa, sia stata una stagione di grande confusione per il Milan nonostante un mercato da top club solo un anno fa. Quel che sarà del club rossonero, il destino che verrà deciso dall’Uefa tra qualche, è ancora oscuro, ma ciò che è certo è la piena consapevolezza che prima di programmare la prossima stagione bisognerà vendere. Già, perchè continuando così, si andrebbe nuovamente a finire all’era Galliani che con i suoi acquisti a parametro zero o prestiti secchi, era diventato un vero maestro viste le scarse possibilità del Milan di investire fortemente su un profilo.

I milioni spesi lo scorso anno dunque, potranno rientrare nelle casse rossonere con diversi calciatori che anche dopo una sola stagione, saluteranno probabilmente il pubblico di ‘San Siro’. Solo 2 acquisti a parametro zero sono arrivati a fine stagione e altri ne arriveranno. Ma vediamo allora cosa è stato fatto fino ad ora dal club rossonero e cosa potrebbe arrivare in futuro sul mercato, partendo dalla premessa delle cessioni obbligate.

Reina e Strinic le uniche note liete in entrata

Sono arrivati loro e probabilmente per ancora molte settimane, saranno sempre Reina e Strinic gli unici due acquisti della campagna di rafforzamento del Milan per la stagione 2018/2019. Il terzino sinistro croato, che prenderà anche parte al Mondiale con la Croazia, era già stato bloccato nel periodo natalizio e infatti da lì in poi l’ex Napoli ha giocato davvero pochissimo con la Sampdoria. Per lui un contratto di 3 anni fino a giugno 2021 e la consapevolezza che dovrà comunque giocarsi il posto da titolare con Ricardo Rodriguez che al momento la società non è disposta a cedere.

Dall’altra parte invece, l’acquisto di un altro ex Napoli come Reina, ha rappresentato una piena consapevolezza del Milan di voler puntare forte su un portiere d’esperienza che possa fare da guida a Donnarumma, o magari è stato anche un modo per difendersi dai possibili attacchi di mercato per il portiere campano. Anche per lo spagnolo, che prenderà parte anch’egli a Russia 2018, ci si è accordati sulla base di un contratto biennale fino al 2020, con opzione di rinnovo per un altro anno, sulla base di 3 milioni netti (più bonus) fino alla soglia dei 38 anni.

Potrebbe arrivare una punta, Falcao in pole

Fassone e Mirabelli però non sembrano volersi accontentare di stare a guardare e basare il mercato sulle sentenza dell’Uefa. Per accorciare i tempi, si stanno infatti già stringendo mani sulla base di accordi da formalizzare poi dal 1 luglio. Fino ad allora la sensazione è che si muoverà ben poco in entrata per i rossoneri. Ma il Milan potrebbe chiudere un colpo ad effetto in attacco grazie all'aiuto di uno dei più potenti e ricchi procuratori al mondo: il portoghese Jorge Mendes.

Monaco e il club di via Aldo Rossi sarebbero pronti ad effettuare uno scambio di prestiti che porterebbe il 32enne colombiano Radamel Falcao alla corte di Gattuso, in cambio di André Silva che farà il percorso inverso accasandosi invece con la squadra allenata da Jardim. Tutto dipenderà dalla decisione dell'Uefa anche se il Milan, nel caso venga usata la mano pesante, si appellerà di certo al Tas di Losanna per provare a far cancellare una sentenza negativa.

Andrè Silva e Suso per fare cassa

Potrebbe dunque essere Andrè Silva a lasciare il Milan dopo una sola stagione. Il rendimento, anche buono, in Europa League, non è stato lo stesso in campionato dove il portoghese è riuscito a mettere in rete soltanto 2 gol (contro Genoa e Chievo) poi nient’altro e tantissima panchina. Bisognerà capire se realmente però il Milan voglia accettare questo scambio con Falcao perchè la volontà del club potrebbe essere anche quella di monetizzare il calciatore pagato quasi 40 milioni di euro soltanto 1 anno fa.

in foto: L’evoluzione del valore di mercato di Suso in un anno (Transfermarkt)

Ad essere sacrificato però, oltre alla punta ex Porto, potrebbe essere anche il fantasista spagnolo Suso. L’ex Liverpool, il cui valore di mercato è fermo a 35 milioni di euro, ha parecchi estimatori in giro per l’Europa con l’Atletico Madrid in pole pronto a piazzare un’offerta irrinunciabile per i rossoneri che sono quasi obbligati a dover cedere una delle sue più grandi stelle piazzando comunque un’ottima plusvalenza.

Gattuso ad oggi non rinuncia a Cutrone là davanti

Ad oggi dunque, in attesa proprio che il Milan possa fare manovre importanti sul mercato e sbloccarsi in attesa della sentenza Uefa, la squadra a disposizione di Gattuso, vede una formazione praticamente simile a quella dello scorso anno. Potrebbe cambiare qualcosa tra i pali, ma la sensazione è che se Donnarumma dovesse poi restare, Reina farebbe soltanto da secondo al giovane estremo difensore campano. L’altro acquisto, Strinic, non è sicuro di un posto da titolare poiché Ricardo Rodriguez da garanzie importanti al tecnico calabrese che preferisce la spinta dello svizzero e la sua imprevedibilità sui calci piazzati piuttosto che l’ordine in campo del croato.

in foto: Il possibile 11 titolare, ad oggi, del Milan (Buildlineup)

E se dunque tra centrocampo e difesa ci sono pochi dubbi, anche in attacco Gattuso potrebbe optare per l’utilizzo immediato di Cutrone come prima scelta in attacco e non Kalinic e Andrè Silva, in caso di permanenza di quest’ultimo. Cambierebbe dunque pochissimo. Ma ripetiamo, la sentenza dell’Uefa, con la possibile esclusione dalle coppe, potrebbe cambiare tutti gli scenari futuri dei rossoneri.

Donnarumma è un capitolo a parte

Donnarumma lascerà il Milan in estate e andrà a giocare all'estero. Su di lui ci sono diversi club come Psg e Real Madrid. I rossoneri lo valutano 70 milioni, ma la sensazione è che sarà ceduto per una cifra compresa tra i 40-50 milioni di euro. Potrebbero essere questi gli scenari che si prospettano se il Milan dovesse essere sanzionato dall’Uefa con l’esclusione dall’Europa League. Non cifre folli dunque, ma il prezzo di mercato giusto per un portiere della sua età e senza il rischio di incorrere ad aste troppo alte con altri club e ‘accontentarsi’ della cifra giusta che possa portare poi ad un mercato in entrata quantomeno dignitoso.

L’aspetto più curioso se vogliamo della possibile cessione di Gigio e l’arrivo di Reina, è che con quelle cifre, soltanto per quanto riguarda il reparto portieri, il club rossonero non possa essere in grado di sostenere tali costi. In caso di permanenza di entrambi infatti, il terzetto sarebbe composto da Reina (circa 6 milioni lordi l'anno) e dai due Donnarumma (Gigio 11 lordi, Antonio quasi 2) costerebbe 19 milioni di euro a stagione. L'arrivo di Reina potrebbe quindi essere il preludio della cessione di Gigio.