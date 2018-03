Che sfortuna, davvero. E' una stagione maledetta per Andrea Conti: il 24enne difensore del Milan, reduce da un lungo stop per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, s'è fermato in allenamento e ha interrotto la seduta di lavoro per essere accompagnato fuori dallo staff medico rossonero. Da qualche settimana s'era aggregato di nuovo alla squadra dopo il periodo di riabilitazione e sembrava essere pronto per tornare ufficialmente a disposizione dopo 6 mesi d'inattività. Ai microfoni di Premium Sport, al termine dell’amichevole tra la squadra di Gattuso e la Primavera di Alessandro Lupi, lo stesso calciatore aveva palesato ottimismo: "Sto bene, era importante mettere minuti nelle gambe anche se in una partita non con i ritmi della serie A. So già cosa vuole il mister da noi e questo è un bene. Dobbiamo continuare a lavorare".

Allenamenti con la Primavera. La fiducia e le parole dell'ex terzino dell'Atalanta avevano trovato conferma anche nella possibilità che sabato prossimo potesse essere in campo proprio con la formazione Primavera in occasione della trasferta di Torino contro la Juventus (ironia della sorte, proprio come i big della Serie A). Il difensore era stato convocato per la prima volta dopo in occasione della partita contro il Chievo, prima della sosta, e probabilmente avrebbe giocato nel fine settimana con le giovanili. Una gara importante per riprendere ritmo partita e tono muscolare, elasticità perse inevitabilmente per l'inattività.

Il suo obiettivo? Era rientrare per il derby con l'Inter. Magari giocarne anche solo uno spezzone. "Non ne abbiamo ancora parlato con il mister – ha aggiunto Conti -. Giocare una partita di campionato dall’inizio sarebbe complicato, qualche minuto potrei essere in grado di farlo". Alla luce di quanto accaduto nella giornata odierna non resta che trattenere il fiato e attendere l'esito degli esami che chiariranno l'entità dell'infortunio rimediato e soprattutto la tempistica del recupero. Il rischio è che debba affrontare ancora un lungo stop.

in foto: La scheda di Andrea Conti (fonte Transfermarkt)

Annata da dimenticare. Conti era giunto al Milan nell'estate scorsa (operazione da 25 milioni di euro complessivi) dopo aver conquistato la luce dei riflettori tra le fila dell'Atalanta: rendimento costante e al top, tanto da essere anche nel giro della Nazionale maggiore. Nato nel settore giovanile dei bergamaschi, a 24 anni, dopo aver indossato le maglie di Perugia e Virtus Lanciano, sembrava essere arrivato finalmente il momento di spiccare il volo. Invece, è stato stoppato sul più bello dalla malasorte: 5 presenze (di cui 2 in Serie A, 3 nelle qualificazioni di Europa League) e un totale di 333 minuti giocati è il bottino magro accumulato prima che il 17 settembre si facesse male durante la partitella di allenamento.