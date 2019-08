Il calciomercato molto spesso è un gioco d’incastri. Il Milan ha puntato da tempo Angel Correa, ma non è ancora riuscito a chiudere la trattativa. L’affare adesso sembra molto vicino alla conclusione, perché l’Atletico Madrid sta per comprare l’attaccante del Valencia Rodrigo e quando il bomber della nazionale cambierà maglia i rossoneri andranno all’assalto di Correa, che costa 45 milioni di euro.

Rodrigo all’Atletico, Angel Correa vicinissimo al Milan

L’attaccante della Spagna era stato un obiettivo di mercato nelle ultime due sessioni estive del Napoli e adesso sta per firmare per l’Atletico Madrid, pronto a sborsare 60 milioni di euro. Simeone completerà così un reparto offensivo eccezionale, non c’è più Griezmann ma c’è un poker di prim’ordine formato da Rodrigo, Diego Costa, Morata e Joao Felix. L’acquisto di Rodrigo di fatto libera Angel Correa, che il Milan aveva cercato già di prendere circa un mese fa, prima di puntare su Leao.

Quanto costa Angel Correa, il Milan può avere uno sconto dall’Atletico

La richiesta iniziale era di 55 milioni di euro per il trequartista argentino, adesso il Milan, secondo ‘Cadena Ser’, può acquistare Correa spendendo 45 milioni di euro più bonus. Mancano ancora una serie di dettagli, ma l’affare ha ripreso a viaggiare spedito. Il Milan comunque ha bisogno cedere giocatori, su tutti André Silva, che va venduto non solo per fare cassa, il portoghese dopo la mancata firma con il Monaco ha ricevuto un’offerta dall’Espanyol. Giampaolo avrà il sesto acquisto, un rinforzo importante. Correa ha esperienza da vendere ed è un giocatore molto tecnico, da capire se il tecnico abruzzese lo utilizzerà come seconda punta, in alternanza con Leao, o se sceglierà di schierarlo da trequartista, in questo caso andrebbe in concorrenza con Suso, che è stato tolto dal mercato dalla società.