Il periodo nero, sotto il profilo medico, per il Milan sembra non finire più: l'esito degli accertamenti a cui è stato sottoposto Mateo Musacchio ha evidenziato un trauma al ginocchio destro che ha comportato la lesione del legamento crociato posteriore. Il difensore argentino, che era uscito anzitempo dalla sfida di Europa League contro il Betis, dovrà stare fermo per un periodo di 6-8 settimane. Musacchio finora era stato un punto fermo anche a causa dei problemi fisici di Mattia Caldara: l'ex Villarreal ha disputato complessivamente 11 partite in stagione, di cui 10 in Serie A; ma la gara del Benito Villamarin non gli ha portato fortuna. Ecco il comunicato ufficiale del club rossonero apparso da qualche minuto fa sul sito:

AC Milan comunica, che a seguito di uno scontro di gioco avvenuto ieri sera nel corso di Real Betis-Milan, Mateo Musacchio ha riportato un trauma al ginocchio destro che ha comportato la lesione del legamento crociato posteriore, infortunio che richiederà un trattamento conservativo di 6-8 settimane. Gli accertamenti a cui è stato sottoposto in seguito al concomitante trauma cranico hanno invece dato esito negativo.

Infermeria piena in casa Milan