Dal 1° luglio il Milan saluterà ufficialmente Adidas, per dare il benvenuto al nuovo sponsor Puma che, stando alle ultime indiscrezioni, ha già studiato e realizzato le nuove casacche che i rossoneri indosseranno nella prossima stagione. Se la prima maglia sarà come rossonera, con in bella mostra il classico logo del "diavolo", la seconda, quella da trasferta ha suscitato grande perplessità tra i tifosi che si sono riversati sui social per contestare la scelta di design della Puma.

La nuova seconda maglia del Milan per il 2018/2019

Le indiscrezioni sulla nuova maglia da trasferta del Milan, con tanto di foto, sono state svelate dal sito specializzato Footyheadlines.com. Una casacca bianca con richiami rossoneri sul collo, ma soprattutto una striscia nera che taglia in orizzontale il petto, sullo sfondo bianco. Un abbinamento, quello bianco e nero che non è piaciuto affatto ai tifosi del Milan che non hanno perso tempo per criticare le scelte della Puma sui social per un richiamo ai colori sociali della Juventus considerato assolutamente fuori luogo.

in foto: La nuova seconda maglia del Milan nelle indiscrezioni di footyheadlines.com

I tifosi criticano la nuova maglia del Milan su Twitter

Ecco allora che soprattutto su Twitter, i tifosi del Milan hanno postato meme, commenti e foto di quella che dovrebbe essere la seconda maglia del Milan dimostrando di non gradire la scelta cromatica della Puma. Battute, ironia, ma anche decise prese di posizione per quella che è stata considerata una gaffe, per una squadra che in caso di qualificazione in Europa dovrà scendere in campo con una maglia che richiama i colori bianconeri.

L'accordo tra Milan e Puma

E chissà che queste perplessità non facciano cambiare idea allo sponsor Puma che vuole iniziare la sua avventura in rossonero con il piede giusto. L'accordo con il Milan è stato fissato sulla base di una componente economica fissa (12 milioni di euro), e una legata ai risultati che in caso di successi rossoneri porterebbe nelle casse del club cifre importanti. Liquidità importanti per un club che nella prossima annata proverà a fare un ulteriore salto di qualità