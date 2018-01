Natale è passato e in via Aldo Rossi, quartier generale rossonero, non è ancora arrivata nessuna risposta. Nonostante l'offerta di Marco Fassone e di Massimiliano Mirabelli, che aspettavano un "feedback" a ridosso delle festività natalizie, Kakà pare al momento non voler rientrare a Milano per ricoprire l'incarico di dirigente. A conferma di questa sua volontà, è arrivato un messaggio proprio dello stesso brasiliano che ha annunciato l'inizio della sua collaborazione con "Best of You Sports": un'agenzia spagnola, con sede a Madrid e Shanghai, che si occupa di comunicazione e gestione di sportivi.

L'ex Pallone d'Oro milanista, sul suo account ufficiale di Instagram, ha infatti tolto il velo da quella che sarà il suo prossimo incarico: "Le collaborazioni di successo sono quelle in cui vincono entrambe le parti! Cominciamo il 2018 con nuove sfide e nuovi progetti".

A post shared by Kaká (@kaka) on Jan 8, 2018 at 5:04am PST

Il benvenuto del CEO della "Best of You Sports"

Prima del messaggio social dell'ex talento rossonero, anche la stessa "Best of You Sports" aveva dato il benvenuto al brasiliano attraverso il proprio sito ufficiale: "È un vero onore lavorare con uno dei migliori giocatori di calcio di tutti i tempi, i cui valori come persona e uno sportivo si adattano perfettamente ai principi di Best of You – ha dichiarato il CEO dell'agenzia, Óscar Ribot – È un piacere averti come nuovo membro della nostra famiglia".

Per il brasiliano si apre ora una nuova e interessante prospettiva: lavorare a strato contatto con gli sportivi per curarne l'aspetto legato alla comunicazione e la gestione della loro carriera agonistica. Va dunque in archivio, almeno per il momento, il progetto che aveva in mente la dirigenza rossonera: quello di far tornare a Milano Ricardo Kakà e farlo diventare un dirigente del nuovo Milan cinese.