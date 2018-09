Tempo di nuovo Milan e dopo gli arrivi di Leonardo e Paolo Maldini la società rossonera ha abbracciato un altro grande del passato, Ricardo Kakà che verrà inserito come ‘apprendista' particolare tra la dirigenza milanista. Un elemento ulteriore che ha il fortissimo significato di continuità con il passato e l'idea di fondo della nuova proprietà americana di ridare una società forte e credibile sin dalla struttura fuori dal campo.

Lo studio da dirigente. Tornato a Milanello, Kakà non avrà un ruolo specifico al momento, anche se il suo rientro in rossonero è stato fortemente voluto da Leonardo. Un investimento sicuro, in ottica futura, che darà sicuramente al Milan maggior qualità a livello dirigenziale e di immagine. Kakà orbiterà attorno alla società milanista ‘studiando' da dirigente al fianco di Maldini e Leonardo.

L'elogio a Gattuso. Intanto, il brasiliano si è fatto già un'idea chiarissima dell'ex compagno di mille battaglie, Rino Gattuso, attualmente sulla panchina rossonera: "E' come quando giocava, ed è stato bellissimo vederlo allenare. A livello di energia e motivazione non è cambiato, anzi. Contro la Roma ha passato tutto il tempo a chiedere il meglio dai propri giocatori, ma non è solo questo perché Rinchio è riuscito a studiare e a prepararsi bene. Se devo definirlo direi che è un fenomeno come allenatore".

Il ritorno a casa. Ovviamente, per Kakà è un po' un ritorno a casa. Il Milan è un ambiente che conosce benissimo e nel quale si è subito calato nuovamente senza alcun tipo di problema, anzi. I tifosi lo hanno accolto al meglio, adesso serviranno risultati e vittorie per far sì che ritorni definitivamente il sereno: "E' un piacere essere tornato qui: ho assistito all'allenamento e ho respirato la mia aria. E' tutto speciale, la struttura è come sempre bellissimo lontano dal caos di Milano in mezzo alla pace e alla natura".