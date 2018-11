Cinque milioni di euro e record d'incasso per i rossoneri. Pochi giorni dopo l'Inter che ha registrato i circa 6 milioni di euro per la sfida di Coppa con il Barcellona (cifra più alta in Europa per un'italiana), Milano si conferma capitale del calcio in occasione della sfida tra il ‘diavolo' e la Juventus. E' il big match della 12sima giornata di campionato, si gioca in posticipo domenicale (20.30) e chiude una settimana spettacolare per il calcio tricolore: dall'esultanza polemica di Mourinho fino alla possibilità di fare filotto (quattro su quattro) di qualificate agli ottavi di Champions, i club della Serie A (compresi Lazio e lo stesso Milan, sia pure acciaccato) non recitano più un ruolo di secondo piano nei trofei continentali.

Quanto mi costi? Biglietti esauriti, proteste da parte della tifoseria bianconera per il caro tagliandi nel settore ospiti. A San Siro ci saranno non meno di 70mila spettatori sperando nella vendetta dell'ex, Gonzalo Higuain, e nel colpo a sorpresa nonostante i favori del pronostico siano tutti dalla parte della ‘vecchia signora' che si presenterà con CR7 al centro dell'attacco.

