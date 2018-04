Andrea Conti sarà l'acquisto più importante della prossima estate di mercato del Milan. Il difensore rossonero, dopo il secondo intervento chirurgico al legamento crociato del ginocchio sinistro, rientrerà infatti per il prossimo settembre: giusto in tempo per cominciare più o meno dall'inizio la nuova stagione. Nelle scorse ore, il milanista è stato infatti operato nella clinica romana di Villa Stuart con esiti positivi, come ha comunicato ufficialmente la società di via Aldo Rossi.

"Andrea Conti è stato sottoposto ad intervento chirurgico di stabilizzazione del ginocchio sinistro precedentemente operato per ricostruzione del legamento crociato anteriore. L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani alla presenza del medico sociale del Milan dott. Mario Brozzi, è perfettamente riuscita. I tempi di recupero sono stimati in 5-6 mesi".

Dalla sua camera d'ospedale, dopo le dichiarazioni rilasciate prima dell'intervento, il giocatore di Rino Gattuso ha voluto salutare tutti i sui tifosi attraverso l'immancabile post sul profilo ufficiale di Instagram: "Sorridere sempre nonostante tutto – ha scritto l'ex giocatore dell'Atalanta – perché la felicità più grande non sta nel non cadere mai ma nel risollevarsi sempre dopo una caduta. Solo così si è dei vincenti!". Parole corredate da uno scatto sorridente e dall'hashtag #iononmollomai.

Nel "day after" di un derby sofferto e fortunato, mentre Rino Gattuso firmava il suo rinnovo fino al 2021, Andrea Conti ha così voluto rilanciare le sue ambizioni, nonostante l'incredibile sfortuna con cui ha dovuto fare i conti in questa prima stagione al Milan. A sperare in un suo completo recupero, è anche la Nazionale italiana che avrà bisogno anche del 24enne di Lecco per rifarsi della tremenda delusione mondiale.