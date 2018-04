Il Milan si è fermato sul più bello, proprio quando il quarto posto sembrava a portata di mano. La sconfitta con la Juventus e i due pareggi con Inter e Sassuolo, hanno infatti quasi azzerato le possibilità della squadra di Rino Gattuso. Ai microfoni di Premium, il tecnico milanista lo ha ammesso senza giri di parole: "Abbiamo perso una grande occasione per rimanere attaccati alla qualificazione in Champions League", ha dichiarato l'allenatore del Milan.

"Nel primo tempo abbiamo creato tanto e tirato molto in porta, anche se siamo stati poco cattivi dentro l'area di rigore avversaria. Alla fine ci è andata bene perché potevamo anche perdere. Cosa non ha funzionato? Lo vedo anch'io che la squadra a tratti non è brillante, ma ci sta che qualcuno possa avere le gambe un po' imballate. Dobbiamo continuare e metterci più cattiveria, perchè gli alibi non portano da nessuna parte".

Con il Napoli senza la difesa titolare

Nel prossimo turno il Milan ospiterà il Napoli di Maurizio Sarri, e lo farà senza Bonucci squalificato e probabilmente anche senza Romagnoli: uscito dopo pochi minuti per un fastidio muscolare. "Non voglio giudicare il giallo a Bonucci – ha continuato Gattuso – Sbagliano i giocatori, possono sbagliare anche gli arbitri, ma non mi interessa fare polemiche. Domenica giocheremo con chi sarà a disposizione: Zapata, Musacchio".

"Il gol di Kalinic? Gli attaccanti vivono per il gol e quando segnano trovano grandi motivazioni. Sono contento per lui, ma non penso a questo – ha concluso il tecnico – Oggi abbiamo fatto 21 tiri in porta, era una partita in cui il pallone non voleva entrare. Nel secondo tempo abbiamo provato a giocare con il 3-3-4, ma non è mai facile fare cose senza averle provate. Con questo modulo non mi è piaciuta l’interpretazione. Siamo stati troppo arruffoni e il responsabile di questo sono io".