Quella contro il Napoli non sarà una partita "normale" per Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Milan, taglierà infatti un traguardo importante e lo farà all'età di 19 anni, un mese e 21 giorni. Da quel 25 ottobre 2015, quando l'allora tecnico del Milan Mihajlovic decise di mandarlo in campo contro il Sassuolo a San Siro, Gigio ha vestito la maglia rossonera da titolare per 99 volte consecutive, risultando spesso decisivo per le sorti della squadra milanese e affermandosi come uno dei portieri più forti al mondo.

Contro Hamsik e compagni, Donnarumma festeggerà dunque la sua presenza numero 100, in Serie A, con la maglia del Milan. Un record per il portiere di Castellammare di Stabia che, in un colpo solo, supererà Gianni Rivera e Silvio Piola (gli unici due giocatori ad aver raggiunto le 100 gare in Serie A prima dei 20 anni), lasciandosi alle spalle anche altri miti del calcio italiano come Roberto Mancini, Paolo Maldini e Francesco Totti.

Un futuro tutto da scrivere

Se sarà il suo ultimo Milan-Napoli, lo scopriremo soltanto nelle prossime settimane. Nonostante le recenti dichiarazioni dell'amministratore delegato Marco Fassone ("Da parte di tutti noi c’è totale fiducia, è uno dei pilastri e nella nostra testa Gigio sarà il portiere titolare molto a lungo"), il futuro di Gigio è infatti ancora tutto da scrivere e dipende molto da come la squadra di Gattuso terminerà la stagione.

Pronto per trovare un'altra sistemazione a Donnarumma, è già sceso in campo il suo agente Mino Raiola: "Se mi dovesse chiedere di andare via mi metterei subito al lavoro, perché le richieste importanti ci sono – ha spiegato il procuratore pochi giorni fa – Anzi, se fosse per me Gigio dovrebbe andare via dal Milan". In attesa di nuovi sviluppi di mercato, Gigio intanto saluterà Pepe Reina: il portiere che il Milan ha già scelto come suo successore.