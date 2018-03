L'affaticamento muscolare che lo ha condizionato negli ultimi giorni, e che tra l'altro non gli ha permesso di rispondere alla chiamata azzurra, è in via di guarigione. Al rientro dopo la sosta, in occasione della super sfida contro la Juventus, Rino Gattuso avrà dunque a disposizione anche Davide Calabria. Mentre i suoi compagni sono in giro con le Nazionali, il terzino milanista sta infatti lavorando sodo a Milanello per farsi trovare pronto al ritorno in campo.

Il 21enne difensore bresciano, nel frattempo si è reso protagonista di un'importante iniziativa benefica lanciata dal suo profilo ufficiale di Instagram. Il giocatore ha infatti ha donato la maglia indossata in Genoa-Milan (sulla quale era stata applicata la toppa "Ciao Davide" per commemorare la scomparsa di Davide Astori), ad Arenbi Onlus: un’associazione no profit con progetti benefici in tutto il mondo.

La sensibilità di Davide

Come spiegato dallo stesso difensore, il ricavato dell'asta andrà a finanziare gli studi di molte bambine di un orfanotrofio in Nicaragua. Un gesto nobile e importante, che testimonia ulteriormente la sensibilità di molti campioni della nostra Serie A di fronte ai gravi problemi ai quali sono costretti ad andare incontro molti bambini nel mondo. Le modalità dell'iniziativa, Calabria le ha pubblicate direttamente sulla sua pagina social e al momento la sua maglia ha già ricevuto più di 60 offerte e superato i 2.500 euro.

Per il giocatore di Gattuso, infortunio a parte, si tratta di un momento magico. Dopo il primo gol in Serie A, arrivato nella trasferta dell'Olimpico contro la Roma, Calabria ha anche firmato nello scorso dicembre il rinnovo fino al 2022: "È una grandissima emozione per me che vengo dal settore giovanile, è qualcosa di fantastico – dichiarò a Sky, subito dopo la firma – Gattuso? Con lui sono cambiate tante cose. Mai vista così tanta grinta in allenamento, è davvero bello lavorare con lui".