Caldara e Biglia staranno fuori ancora per molto tempo. Calabria ci lascia ben sperare, riesce a correre e a lavorare dal punto di vista fisico, ma quando cambia direzione sente dolore. Spero di recuperarlo per domenica. Higuain non è al massimo, ma sta lavorando. Non siamo sicuri di riaverlo per la Juve. Bonaventura sicuramente con la Juve non sarà a disposizione.

Gennaro Gattuso è stato molto chiaro sulla situazione infortuni del Milan, in particolare su quella di Gonzalo Higuain. C'è grande incertezza sul problema accusato dal Pipita a Udine in vista della sfida con la Juventus di domenica sera a San Siro: il numero 9 non è stato convocato per la gara di Europa League contro il Betis Siviglia, gara cruciale per il prosieguo del percorso continentale dei rossoneri. Nella conferenza pre-gara, il tecnico del club meneghino ha parlato del momento che sta vincendo la sua squadra e di come si appresta ad affrontare questa gara così importante:

Stiamo giocando meno bene tecnicamente, ma a livello caratteriale e di corsa la squadra è migliorata. Tutti gli infortuni che abbiamo avuto hanno rafforzato il gruppo, perché i ragazzi stanno facendo di più e si stanno facendo trovare pronti. Con un gruppo così per me è più facile.

Gattuso ha spostato l'attenzione sulla gara di Siviglia, dove il Milan si giocherà una buona fetta del suo cammino in Europa dopo la sconfitta dell'andata che ha complicato un po' i conti dei rossoneri:

Abbiamo provato a fare qualcosa di nuovo per trovare un po' più di compattezza. In campo ci andrà la squadra migliore, sapendo che all'andata non abbiamo fatto bene e siamo andati in netta difficoltà. Noi bisogna affrontarli con coraggio, voglio una squadra più ambiziosa rispetto a due settimane fa. Una squadra che viene qui, rispetta l'avversario ma gioca come sa fare.

I convocati per la gara con il Betis

Questo l'elenco completo dei convocati per la gara di Europa League con il Betis:

Portieri: Donnarumma A., Donnarumma G., Reina

Difensori: Abate, Laxalt, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata

Centrocampisti: Bakayoko, Bertolacci, Kessie, Mauri, Montolivo

Attaccanti: Borini, Calhanoglu, Cutrone, Halilovic, Suso