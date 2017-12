Spenti i riflettori di San Siro e archiviata la vittoria nel derby di Coppa Italia, Rino Gattuso e i suoi ragazzi sono attesi dalla difficile trasferta di Firenze. L'obiettivo del tecnico rossonero è quello di chiudere il girone d'andata al meglio, anche se la stanchezza per la sfida contro l'Inter rischia di farsi sentire: "Non voglio mettere le mani avanti, ma siamo molto stanchi e abbiamo avuto pochissimo tempo per preparare la partita – ha esordito Gattuso in conferenza stampa – Affronteremo una squadra in salute che arriva da un ottimo filotto. Sono allenati da un grande tecnico, subiscono pochi gol e davanti esprimono un bel gioco. Dobbiamo giocare da squadra vera, perchè altrimenti sarà molto difficile".

Dopo aver parlato della possibile presenza di Gigio Donnarumma in porta ("Si è allenato con noi, penso che sarà al suo posto"), Gattuso è tornato sulla vittoria contro l'Inter: "Ci ha dato una grande spinta morale, ma non so se definirlo derby della svolta perché è ancora presto. Ci tenevamo tanto a questa partita, ora speriamo di concludere questo girone d'andata nel modo migliore".

L'energia di Cutrone.

A poche ore dalla partenza per la Spagna di Vincenzo Montella ("Gli faccio un grandissimo in bocca al lupo"), il mister milanista è poi tornato ad elogiare i suoi ragazzi: "La squadra è valida e può fare molto di più di quello che sta facendo e da quando sono arrivato si vede qualche verticalizzazione in più – ha continuato "Ringhio" – Quando arriviamo negli ultimi 20-30 metri cerchiamo sempre il taglio della nostra punta centrale o dell'attaccante esterno. Il mercato di gennaio? Sono molto contento della rosa che ho a disposizione".

Proprio da un movimento in verticale di Cutrone, è arrivato il gol decisivo nel derby: "Patrick è un ragazzo che non si monta la testa. Ha grandissima voglia, è un giocatore tarantolato, ha il veleno addosso e ci mette poco ad infiammarsi. Bisogna sfruttare l'energia che ha. In questo momento è un un giocatore a cui puoi chiedere anche di andare in porta".