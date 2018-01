Il Milan riprenderà il campionato a Cagliari. Gattuso vuole dare continuità al successo ottenuto nel giorno dell’Epifania con il Crotone, ma sa che non sarà facile contro la squadra di Diego Lopez, che ha dato filo da torcere a Juventus, Roma e Fiorentina e che nell’ultima partita del 2017 ha fatto lo sgambetto all’Atalanta. Esclusi dall’elenco dei convocati gli infortunati Conti, Storari e José Mauri. Manca anche Gustavo Gomez, che è vicinissimo alla cessione al Boca Juniors. Ancora una volta bocciato André Silva, che partirà dalla panchina.

Un dubbio in difesa, Biglia torna titolare.

Il tecnico rossonero, che pochi giorni fa ha compiuto quarant’anni, sembra aver trovato equilibrio e soprattutto sembra aver trovato gli uomini giusti. Il 4-3-3 è tornato lo schema ufficiale del Milan, che anche in Sardegna adotterà quel modulo. In difesa c’è solo un dubbio e riguarda l’esterno destro con Abate e Calabria in ballottaggio per un posto. Mentre sono certi di giocare Donnarumma, Rodriguez e i centrali Bonucci e Romagnoli. A centrocampo ha trovato finalmente il posto fisso Lucas Biglia, che affiancherà Kessié, ritornato su alti livelli, e Bonaventura.

Kalinic preferito a Silva e Cutrone.

Anche in avanti le scelte, per la formazione titolare, sembrano davvero definitive. Borini ha ormai perso il posto in squadra e il posto non lo ha più il bomber portoghese André Silva, ancora senza gol in Serie A. Il tridente alla ‘Sardegna Arena’ sarà formato dunque dall’insostituibile Suso, dal turco Calhanoglu e da Nikola Kalinic, autore di soli quattro gol in questo campionato, ma preferito sia a Silva che a Cutrone, il giovane attaccante (fresco ventenne) avrà comunque modo di giocare tanto in questa stagione perché il Milan è ancora in corsa in Europa League e in Coppa Italia e Gattuso sarà obbligato a effettuare un po’ di turnover.