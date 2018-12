Non è un buon momento in casa Milan. Se la prima squadra è reduce dall'eliminazione a sorpresa in Europa League e dal ko interno contro la Fiorentina, tempi duri anche per la formazione Primavera. E' ufficiale infatti l'esonero dell'allenatore Alessandro Lupi che paga l'inizio di stagione difficile dei giovani rossoneri. La notizia nell'aria da diverse ore, è stata formalizzata dal Milan attraverso una nota formale. In pole position tra i sostituti, c'è l'ex centrocampista Federico Giunti.

Milan, esonerato l'allenatore della Primavera Lupi

Alessandro Lupi non è più l'allenatore della Primavera del Milan. E' stato il club del capoluogo lombardo, dopo le indiscrezioni dei giorni scorsi, ad ufficializzare la separazione con un brevissimo comunicato ufficiale: "L'AC Milan comunica di avere esonerato l'allenatore della squadra Primavera Alessandro Lupi, a cui il Club desidera esprimere il proprio ringraziamento per l'attività svolta".

Perché il Milan ha esonerato Alessandro Lupi

Alessandro Lupi arrivato sulla panchina della Primavera del Milan nella scorsa stagione, per sostituire Gennaro Gattuso promosso in prima squadra, in questa stagione ha deluso le aspettative. Troppe per il club del capoluogo lombardo le nove sconfitte rimediate in tredici giornate di campionato, che hanno fatto scivolare i rossoneri al penultimo posto della classifica. Ecco allora che dopo il ko contro l'Udinese è arrivata la scelta drastica della dirigenza del Milan

Chi sarà il nuovo allenatore del Milan Primavera

Chi sarà il nuovo allenatore della Primavera del Milan? Il nome più gettonato del momento è quello di una vecchia conoscenza rossonera, ovvero Federico Giunti. L'ex centrocampista reduce da un'esperienza al Perugia sarebbe già stato avvistato a San Siro nel corso della gara contro la Fiorentina. La sua esperienza da calciatore al Milan dal 1999 al 2001 gioca a suo favore: conoscendo bene l'ambiente potrebbe essere l'uomo giusto per la svolta.