Milan, ecco il Fassone bis: l’ex ad fa causa al club rossonero per il licenziamento

L’ex ad rossonero ha deciso di proseguire per le vie legali e ottenere giustizia considerando il proprio licenziamento una ‘ritorsione’ per non avere accettato la liquidazione proposta. La risposa della società milanista è nota: “indifferenza e negligenza verso gli interessi societari”. A decidere chi ha ragione sarà il tribunale.