Il Real Madrid ha scelto alla fine di non sostituire Cristiano Ronaldo con un altro top player, senza nessun investimento record sul calciomercato. Le merengues punteranno sul collettivo (impreziosito dall'arrivo di giocatori come Mariano) e sui talenti del futuro come Vinicius spedito a farsi le ossa al Castilla. E a proposito di giovani talenti, il club di Florentino Perez avrebbe messo gli occhi su una stellina della Serie A reduce da un ultimo turno di campionato super. Si tratta del 19enne del Milan Patrick Cutrone, match winner contro la Roma

Milan, Cutrone nel mirino del Real Madrid. Le ultime notizie di calciomercato

A sganciare la bomba di calciomercato ci hanno pensato gli spagnoli di Don Balon. Il Real Madrid dunque sarebbe molto interessato a Patrick Cutrone che dopo l'ottima stagione scorsa, ci ha messo poco per mettersi in mostra anche nell'annata appena iniziata segnando il gol vittoria pochi minuti dopo il suo ingresso in campo in Milan-Roma. Le doti e i margini di crescita della punta non sono passati inosservati secondo il portale al club campione d'Europa che avrebbe individuato in lui il possibile centravanti del futuro.