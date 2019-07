Non ci sono delle buone notizie per Theo Hernandez e per il Milan dall'infermeria. Il nuovo acquisto del club rossonero si è sottoposto a nuovi accertamenti che hanno messo in risalto una lesione capsulo-legamentosa alla caviglia destra. L'ex terzino del Real Madrid si era infortunato nel match amichevole dell'International Champions Cup 2019 contro il Bayern Monaco giocata negli Stati Uniti. Non ci sono ancora indicazioni in merito ai tempi di recupero ma il giocatore francese si sottoporrà a nuovi controlli tra un paio di settimane. In ogni caso il problema è più grave del previsto e i tempi di recupero, inizialmente fissati sulle 3-4 settimane, saranno più lunghi. Theo Hernandez salterà, quasi sicuramente, la prima di campionato.

Il calciatore francese era approvato in rossonero con un'operazione chiusa a titolo definitivo ma con la formula del prestito oneroso (2 milioni) con obbligo di riscatto (18 milioni) per una somma complessiva di 20 milioni di euro. A chiudere l'accordo con il ragazzo e la Casa Blanca era stato Paolo Maldini in persona, volando a Ibiza per incontrare il calciatore che nella scorsa stagione aveva giocato 28 partite tra Liga e Copa del Re. Purtroppo la sua esperienza al Milan non è iniziata nel migliore dei modi.

Il comunicato del Milan

Ecco il comunicato sulle condizioni di Theo Hernandez dopo l'infortunio contro il Bayern Monaco: