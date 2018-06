Sono sempre momenti delicatissimi per il futuro del Milan stretto dalla morsa delle sanzioni Uefa, dei problemi di Pepe Reina a rischio squalifica per un procedimento sportivo che dovrà deciderne le sorti e il passaggio alla nuova proprietà italo-americana dopo la parentesi negativa di mister Li. E proprio quest'ultimo punto tiene in ansia i tifosi rossoneri che attendono la fumata bianca per lasciarsi alle spalle l'esperienza cinese.

La trattativa fra Mr. Li e Rocco Commisso continua, a volte a fari spenti, altre volte con i clamori del gossip e delle indiscrezioni. la realtà è che le due parti si stanno parlando e la trattativa si è riaccesa improvvisamente nella mattinata newyorkese, con un confronto diretto fra Rocco Commisso e i legali che rappresentano Yonghong. Il tutto via telefono con una trattativa che starebbe arrivando al traguardo più atteso: il passaggio di consegne.

Mancherebbe davvero poco all'intesa finale. Le condizioni sono rimaste sempre le stesse dei giorni scorsi con Commisso che vuole prendersi l'intera quota, il 100% e mister li che non vuole andarsene a mani vuote. Un affare da oltre 500 milioni di euro complessivi, che comprende il ripagamento per intero del debito Elliott che eviterebbe al Milan di avere problemi con il Fondo.

Il punto fondamentale che Li non vuole uscire del tutto dal Milan e vorrebbe trattenere il 30% delle quote. Commisso dopo le resistenze iniziali starebbe cedendo sulla quota e adesso trapela anche ottimismo con la speranza di poter chiudere forse già nella serata americana. Anche se non va dimenticato che nei giorni scorsi, quando l'affare sembrava ormai andato in porto, i rappresentanti del Milan avevano invece abbandonato il tavolo. Ora tutto sembra essere a posto: per il club – e i tifosi – un reale sospiro di sollievo.