Quale sarà il futuro di Gigio Donnarumma? Le voci su un possibile addio sul mercato dell'estremo difensore al momento non fanno registrare novità degne di nota e allora ecco che bisogna valutare tutti segnali che arrivano dal club. Uno di questi potrebbe essere rappresentato dal cambio della guardia relativo al preparatore dei portieri della prima squadra che potrebbe rappresentare un segnale di discontinuità e magari influire anche sulle scelte del giovane estremo difensore classe 1999 alle prese con gli esami di maturità.

Milan, cambio preparatore portieri: torna Fiori

Come evidenziato da La Gazzetta dello Sport, dal prossimo 1° luglio ci sarà un cambio della guardia all'interno dello staff tecnico di Gennaro Gattuso. Il ruolo di preparatore dei portieri sarà nuovamente affidato all'ex estremo difensore di Lazio, Fiorentina, Piacenza e appunto Milan Valerio Fiori che ha già svolto questa mansione nelle stagioni dal 2008 al 2017. Il classe 1969 raccoglierà l'eredità di Alfredo Magni

Possibile indizio sul futuro di Gigio Donnarumma

Il 52enne Magni è approdato a Milanello nel 2014 con lo speciale compito di lavorare e valorizzare i giovani talenti. Un compito svolto con grande professionalità a giudicare dalla crescita negli anni scorsi di Donnarumma e Plizzari. A tal proposito il quasi ex preparatore ha stabilito nelle ultime stagioni un feeling particolare proprio con Gigio che sicuramente sarà molto dispiaciuto dall'addio di quello che nelle ultime annate è stato il suo mentore in rossonero. Una situazione dunque che potrebbe anche influire o rappresentare un indizio in chiave calciomercato, anche se per correttezza d'informazione bisogna dire che anche Fiori conosce bene Donnarumma, che ha visto crescere proprio in rossonero.

Donnarumma-Milan, le ultime notizie di calciomercato

Al momento tutto tace sul futuro del talentuoso estremo difensore, con le big d'Europa come Real e Psg che sembrano essersi defilate. Anche le voci relative al Napoli hanno perso consistenza e al momento una destinazione possibile potrebbe essere quella legata al Liverpool a caccia dell'erede di Karius. Non è da escludere però la sua permanenza in rossonero, in coppia con Reina. Un Reina che potrebbe svolgere un ruolo da chioccia nei suoi confronti, per raccogliere magari in futuro l'eredità di Magni soprattutto a livello psicologico.