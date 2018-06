Tra i banchi di scuola dell'Itc Fermi di Castellanaza, in provincia Varese, c'è uno studente speciale che sostiene l'esame di maturità. E' Gianluigi Donnarumma, il portiere del Milan che l'anno scorso fece discutere perché rinunciò a sostenere la prova per andare in vacanza a Ibiza. Papà Alfonso e mamma Maria gli hanno chiesto di mettere la testa a posto e, a 19 anni, di prendere quel diploma che – pure se guadagni uno stipendio di 6 milioni di euro a stagione – non può mancare nella vita di un ragazzo. Ogni promessa è un debito, quella fatta ai genitori è come mettere la mano sul cuore e allo Gigio – da bravo ragazzo – per sé stesso e per non dare loro un dispacere s'è recato di buon mattino al plesso dove era iscritto ed è entrato nell'istituto attraverso una porta secondaria. S'è mischiato agli studenti in ansia, ha atteso il proprio turno e risposto all'appello, ha ascoltato le prescrizioni della commissione, scelto la traccia e iniziato a scrivere.

Chissà per quale avrà optato tra quelle stabilite dal Miur per la prima prova, il tema di italiano. Lui, che di ruolo fa il portiere e conosce la solitudine del numero primo, si sarà cimentato nel saggio breve artistico e letterario oppure in quello socio-economico che analizza la creatività, dote d'immaginare, come risultato di talento e caso? Avrà preferito l'indirizzo storico-politico oppure quello tecnico-scientifico riflettendo sul dibattito bioetico e sulla clonazione? La Costituzione, De Gasperi e Moro avranno suscitato in lui maggiore interesse? Chissà, magari sarà lo stesso Donnarumma a rivelare ai più stretti confidenti la traccia preferita.

Un po' di tempo in più studiare ne ha avuto… e come. Con l'Italia esclusa dal Mondiale di Russia 2018, a Gigio Donnarumma non è mancato di certo la possibilità di concentrarsi sui libri di testo, mettendo da parte il chiacchiericcio di mercato e sul suo futuro al Milan (o lontano dal Milan). A questo ci penserà, come sempre, il suo procuratore, Mino Raiola, che in base alla ultime voci di mercato pare lo abbia proposto (assieme al fratello Antonio) alla Roma in caso di addio ad Alisson. A tutto il resto – libri compresi – ci ha pensato il ragazzo che negli ultimi ha curato la preparazione per sostenere in maniera dignitosa quell'esame che l'estate scorsa preferì rimandare meritando il rimprovero da parte della presidente della commissione d'esame che lo accusava di mancanza di rispetto nei confronti di altri studenti e al tempo stesso di essere un cattivo esempio per i più giovani, per i ragazzi della sua età. Perfino l'allora ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, gli suggerì di non fare sciocchezze e sostenere l'esame. Ma il calciatore se ne andò al mare, nella caliente e folkloristica Ibiza. Però gli esami non finiscono mai, anche fuori dal campo. E adesso tocca a te, Gigio. Dai, che ce la puoi fare.