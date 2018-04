Domenica sera ripartirà la caccia alla Champions League: il Milan riparte da San Siro dopo la sconfitta contro la Juventus e il pareggio nel derby che ne hanno frenato le velleità. Adesso la classifica è più complicata da scalare e manca una gara in meno alla fine, più nulla è concesso di sbagliare, ogni punto sarà fondamentale.

Riparte la caccia alla Champions

Contro gli emiliani, a San Siro, Gattuso dovrebbe avere la formazione già bella che pronta senza alcuna sorpresa. C'è però un punto interrogativo nelle ultime ore e riguarda uno degli uomini che è entrato in forma ultimamente e che sta dando un ottimo contributo al collettivo: Calhanoglu.

Problema Calhanoglu

Visto l'impegno non impossibile, ci potrebbe essere un turn-over prestabilito per farlo rifiatare: l’ex Bayer Leverkusen non si è allenato bella mattinata di oggi e si è dedicato solamente alla seduta di rifinitura: al suo posto, nel caso il numero 10 non ce la dovesse fare, dovrebbe giocare Fabio Borini come esterno sinistro d’attacco nel 4-3-3. Una soluzione che Gattuso aveva già adottato in corsa, contro l'Inter.

Formazione già pronta

Silva in avanti

Per il resto, il tecnico rossonero dovrebbe avere le idee chiare: come centravanti, ci dovrebbe essere il rilancio del portoghese André Silva che al momento è in vantaggio sia su Patrick Cutrone che su Nikola Kalinić. Sarà lui il terminale offensivo contro i neroverdi.

Ritorno di Biglia

In mezzo al campo potrebbe tirare il fiato Giacomo ‘Jack’ Bonaventura che sta facendo gli straordinari da un po' di tempo e, contro il Sassuolo, si vedrebbe una mediana composta dal solito Franck Kessié, il ritorno di Lucas Biglia dopo la squalifica e la presenza di Riccardo Montolivo.

Difesa a 4

Ovviamente immutato il reparto difensivo, quello che offre più garanzie a Gattuso, con ‘Gigio’ Donnarumma tra i pali, e la linea a 4 con Davide Calabria, capitan Leonardo Bonucci, Alessio Romagnoli e Ricardo Rodríguez.