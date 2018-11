Grandi manovre a Casa Milan dove c'è il calciomercato di gennaio nel mirino della dirigenza che ha voglia di bruciare le tappe e anticipare i tempi per mettere mano alla rosa senza aspettare giugno. Due i motivi principali: risultati non soddisfacenti e una serie di infortuni che hanno messo in ginocchio anche Gattuso, mai pronto al lamento.

Adesso Maldini e Leonardo stanno dando fondo a conoscenze e buoni rapporti per velocizzare tutto e andare diritto verso gli obiettivi prefissati. L'idea sarebbe riuscire a ingaggiare almeno un giocatore per reparto, visto che sia in difesa, centrocampo e attacco la situazione non è delle migliori e le alternative scarseggiano.

Perché Christensen può diventare rossonero

C'è una strada che porta in Inghilterra, da dove spuntano varie indicazioni di mercato. L'interesse dei rossoneri per Andreas Christensen del Chelsea sembra trovare riscontri anche Oltremanica dove la stampa, come il Sun, sottolinea che il Milan ha avviato i contatti con Marina Granovskaia, boss operativo dei Blues, per il 22enne danese. La pista che porta a Christensen è quella che il Milan sta battendo con più insistenza e appare come la più percorribile: il ragazzo è nel giro della nazionale dal 2015 e ha bisogno di rimettere minuti in curriculum, cosa non facile a Londra dopo il declassamento da titolare a riserva sotto la gestione Sarri.

Gli altri colpi in Blues: Cahill e Fabregas

Oltre che per Christensen, il Milan punta la difesa dei Blues: c'è ad esempio il collega di reparto Gary Cahill che piace molto e poi, per il centrocampo c'è Cesc Fabregas che era già stato molto vicino ai rossoneri durante la gestione cinese con un preaccordo poi sfumato.

Ibrahimovic a caccia, anche del Milan

Senza dimenticare la strada che porta direttamente a Zlatan Ibrahimovic. Non più in direzione America ma verso la Turchia dove è volato il campione svedese per dedicarsi alla caccia, sua storica passione. Il telefono di Zlatan resta comunque acceso per una chiamata last minute dal Milan: anche in questo caso l'accordo c'è, si attendono le mosse del quartier generale rossonero.