La decisione tra soli 2 giorni e la paura di dover ricominciare di nuovo dalle ceneri per riprogrammare l’ennesima stagione del rilancio. In casa Milan il mercato è in secondo piano in questo momento. Dopo gli arrivi a costo zero di Reina e Strinic, anche le cessioni dei tanti papabili calciatori che compongono la rosa dei rossoneri sono state bloccate. Da Suso a Bonaventura infatti, passando per Kalinic, sono tanti i calciatori sul piede di partenza in attesa che la società ricominci a tuffarsi sul mercato. Il Milan scoprirà dunque il suo destino: Europa League sì oppure no? Al momento, inutile negarlo, l’Europa è molto lontana e la Uefa non sembra volersi ammorbidire circa il financial fairplay.

Nel frattempo però, i tifosi si chiedono da dover ripartire per vedere finalmente un Milan competitivo. Si ripartirà però da poche certezze. Già, perchè tra conti da far quadrare e offerte di vario genere, praticamente tutto l’11 titolare potrebbe essere sul piede di partenza, ad eccezione dei vari Conti (infortunato per tutto l’anno) e probabilmente anche Cutrone che Gattuso non ha alcuna intenzione di cedere. Vediamo dunque tutte le possibili trattative di mercato in casa rossonera.

Reina e Strinic unici squilli di mercato

Siamo ancora fermi lì, ad un punto in cui i tifosi del Milan speravano potesse essere il preludio all’ennesima campagna acquisti da sogno. E invece dopo gli arrivi di Reina e Strinic non si è mosso più nulla per quanto riguarda gli investimenti in entrata dei rossoneri. Il Milan ha infatti dovuto fermare le sue strategie di mercato in attesa della questione Uefa. L’ex portiere del Napoli e l’altro ex azzurro, lo scorso anno alla Sampdoria, Strinic, sono arrivati a parametro zero ma potrebbero non essere titolari nella stagione 2018/2019.

in foto: La deludente stagione di Strinic alla Sampdoria (Transfermarkt)

Chiusi infatti da Donnarumma e Ricardo Rodriguez i due unici nuovi acquisti dei rossoneri ad oggi sono un’opzione in più in panchina per la squadra di Gattuso. Investimento dunque necessario nel momento giusto per evitare che potesse scatenarsi un’asta inutile attorno a loro che ad oggi sono impegnati con le rispettive Nazionali (Spagna e Croazia) al Mondiale. Ma sembra comunque ben poco per ribaltare una stagione, quella passata, comunque molto deludente viste le aspettative iniziali.

Il sogno Higuain per prendere una punta importante

Ma il vero nome caldo che potrebbe far esplodere di gioia il pubblico milanista, è quello dello juventino Gonzalo Higuain. La trattativa con la Juventus non è ancora partita perché l’ad Fassone è concentrato sul faccia a faccia con la Uefa di martedì, e convincere la Juventus non sarà facile. Se però il club di via Aldo Rossi riuscirà a scongiurare l’esclusione dall’Europa League e se contemporaneamente il patron troverà un partner che lo supporti, allora il Pipita può essere per Gattuso un’idea incredibilmente concreta.

in foto: La stagione 2017/2018 di Higuain (Transfermarkt)

La faccenda Bonucci dello scorso anno dimostra che nulla è impossibile. Non l’unica pista però, perché resiste la candidatura di Alvaro Morata, lo spagnolo che potrebbe partire in caso di arrivo al Chelsea di Sarri. Per portare l’ex bomber del Napoli al Milan serviranno ben 60 milioni che poi i bianconeri saranno ‘costretti’ a reinvestire tutto sul suo sostituto: Lewandowski è in pole.

Cessioni imminenti: Suso e Bonaventura i pezzi pregiati

La sentenza della Uefa sarà decisiva anche per conoscere il futuro rossonero di due pilastri come Suso e Bonaventura, al centro dell'interesse di Napoli e Juventus. I due calciatori non sono ufficialmente sul mercato e nessuno ha chiesto esplicitamente la cessione. Ma la possibilità che almeno uno dei due parta in quest'estate ci sono. Suso potrebbe essere il calciatore sacrificato per fare spazio a un grande colpo in attacco. A facilitare la cose c’è soprattutto la sua clausola molto accessibile a tanti club e l'opportunità di giocare la Champions League potrebbe convincerlo a lasciare il Milan.

Suso piace molto al Napoli di Ancelotti che avrebbe bisogno di ricambiare uomini in attacco dopo tante stagioni. Capitolo Bonaventura. L’ex Atalanta sembra essere più facilmente trattenibile. La questione dipende quasi esclusivamente dalla volontà della Juventus che vorrebbe una mezz’ala italiana nell’11 titolare del prossimo anno. Saranno settimane decisive.

La situazione Andrè Silva-Kalinic-Bacca

Dopo un anno, con 41 presenze e solo 6 gol Kalinic potrebbe partire. Il croato però non sembra essere in grado di fornire neanche un contributo economico, visto che tutte le squadre che si sono interessate lo hanno fatto per il prestito: Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas. Non è detto però che almeno uno dei tre club non possa decidere di pagare la cifra richiesta dal Milan. Difficile rientrare di tutti i 25 milioni spesi un anno fa, ma il club rossonero vorrebbe restare su quelle cifre: circa 20 milioni. Offerte di questo tipo però arrivano solo dalla Cina, destinazione che Kalinic ha già rifiutato e che è pronto a rifiutare ancora.

Stesso discorso si può fare per André Silva e Carlos Bacca, gli altri due centravanti che potrebbero lasciare il Milan. Il colombiano vuole tornare al Villarreal, che però vuole lo sconto. Mentre per Andrè Silva, entrato solo nel finale al Mondiale nella gara contro la Spagna, sembra invece che Monaco e Wolverhampton abbiano offerto 40 milioni, ma il Milan non sembra intenzionato a farlo andare via se non in prestito.

Neanche titolari Reina e Strinic nella formazione futura

Al momento dunque ben poco da segnalare per quanto riguarda le novità del prossimo anno per questo Milan. Tante le questioni da sviscerare con due tra Kalinic, Andrè Silva e Bacca pronti a partire per trovare una nuova sistemazione. Il colombiano non rientra nei piani di Gattuso così come potrebbe essere sacrificato anche Andrè Silva che al contrario di Kalinic è stato considerato poco da Gattuso. Con Cutrone comunque ancora in vantaggio nel 4-3-3 di partenza al centro dell’attacco, Suso e Calhanoglu sono sempre le certezze al fianco della giovane punta italiana.

in foto: Nessuna variazione nel possibile 11 titolare della stagione 2018/2019 del Milan (Buildlineup)

Biglia e Kessie gli uomini di maggiore spessore a centrocampo con la coppia Bonucci-Romagnoli in panchina da non dividere salvo clamorosi risvolti. Sulle fasce sempre R.Rodriguez titolare (se non dovesse partire) con Strinic in panchina. Donnarumma e Raiola per ora sono tranquilli quindi Reina andrebbe in panchina per la stagione 2018/2019.