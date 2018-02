La pratica Ludogorets è stata archiviata in scioltezza dal Milan. Dopo il 3-0 di 7 giorni fa in Bulgaria la squadra di Gattuso si è imposta anche a San Siro con il punteggio di 1-0, centrando così l'11° risultato utile consecutivo. Buone notizie dunque per Gattuso, soprattutto dai soliti noti, ovvero Cutrone e Borini, protagonisti nell'azione del gol a conferma di un momento di forma eccezionale. Ancora rimandato l'appuntamento con il ritorno alla rete (che manca dal 23 novembre) per André Silva autore di una gara molto opaca. Missione ottavi di finale di Europa League compiuta per i rossoneri che ora potranno preparare nel migliore dei modi le sfide contro Roma, Lazio e Inter.

Milan in campo con Cutrone alla Mandzukic.

Come da previsioni, Gattuso si affida al turnover alla luce di una qualificazione che sembra già ipotecata in terra bulgara e delle prossime sfide contro Roma e Inter in Serie A. Se in porta c'è spazio per il meno famoso dei fratelli Donnarumma, Antonio, in difesa si rivede Zapata, con Montolivo e Locatelli in mediana e tridente atipico. Fiducia nelle vesti di falso nueve a Silva con a supporto Borini e Cutrone, entrambi protagonisti di un momento magico. Grande curiosità soprattutto per il classe 1998 schierato da Gattuso in un ruolo alla Mandzukic.

Cutrone inventa, Borini segna. Gattuso sorride.

I bollenti spiriti degli ospiti durano pochissimo, con il Milan che dopo una manciata di minuti si prende il pallino del gioco. Se Silva spara a salve intorno al 10′ sciupando una buona occasione, Cutrone e Borini si rivelano molto più incisivi. Sono loro a confezionare la rete del vantaggio, con il primo che piazza un gran cross rasoterra in area, dove all'altezza del secondo palo arriva puntualmente Borini che insacca l'1-0. Terzo gol nelle ultime 4 uscite per il duttile attaccante. E' l'unica situazione degna di nota in una frazione in cui gli ospiti fanno confusione, senza riuscire a creare reali pericoli ad Antonio Donnarumma, e il Milan, nonostante le assenze, e si dimostra superiore.

Girandola di cambi e zero emozioni nella ripresa.

In avvio di ripresa i ritmi restano identici, con Gattuso che concede spazio anche a Mauri e Kalinic al posto di Kessié e Cutrone, con il turnover previsto tra Romagnoli e Bonucci. La squadra di casa abbassa il suo raggio d'azione e ne approfitta il Ludogorets che prova a spingersi in avanti senza fortuna. Poche, anzi pochissime emozioni per una partita scivolata verso il fischio finale senza ulteriore sussulti.

Silva e Locatelli, serata no.

Buone indicazioni per Gattuso soprattutto da Cutrone e Borini. Se nelle prossime partite il primo tornerà a giocarsi il posto da favorito, con Kalinic, sarà difficile per il tecnico lasciare in panchina Borini, che sta vivendo davvero un momento positivo. Di tutt'altra natura invece le prestazioni di Silva, e Locatelli. Il portoghese ha bisogno del gol per sbloccarsi da quello che sembra un problema mentale, con l'ultimo sigillo datato addirittura 23 novembre. Il centrocampista dopo un buon avvio è andato in difficoltà perdendo numerosi palloni: Ringhio dovrà lavorare anche in questo caso soprattutto sulla psiche del ragazzo