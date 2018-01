Per cercare di acquistare il forte centrocampista islandese Sigurdsson l’Everton, parole dell’ex tecnico Koeman e della dirigenza, si è dimenticato di acquistare un centravanti. I ‘Toffies’ sono rimasti in squadra con due soli attaccanti, molti diversi in tutto. Perché sono la leggenda del calcio inglese nonché bandiera dell’Everton Rooney e il ventenne Calvert-Lewin. A gennaio arriverà un’altra punta e l’obiettivo di mercato degli inglesi è rappresentato dal portoghese del Milan André Silva.

Nessun gol in Serie A.

Fin qui ha deluso moltissimo l’attaccante portoghese, che secondo il suo partner in nazionale Cristiano Ronaldo, è uno dei migliori in circolazione nel suo ruolo. André Silva in Serie A non è riuscito a segnare nemmeno un gol e ora dopo aver lasciato il posto spessissimo a Kalinic sembra essere diventato la terza scelta in attacco, contro la Fiorentina sabato scorso ha giocato dall’inizio Cutrone, in gol nel derby di Coppa Italia. Il procuratore del giocatore, il potente Jorge Mendes, avrà un incontro con la dirigenza con cui parlerà del futuro dell’ex del Porto, che vuole giocare per arrivare in forma ai Mondiali.

La valutazione del Milan.

Jorge Mendes ha già ricevuto una serie di proposte interessanti da squadre della Liga e della Premier League, in particolare dall’Everton che cerca un attaccante e ha molti soldi da spendere. Il Milan vorrebbe tenere in rosa André Silva, ma se arriverà un’offerta di almeno 38 milioni di euro (che è la cifra spesa dai rossoneri per prelevarlo dal Porto) il giocatore potrebbe essere ceduto. André Silva vuole giocare e vuole farlo con continuità. Essendo in corsa ancora in tre competizioni il Milan può garantire partite all’attaccante, che però la continuità non è riuscito a trovarla né con Montella né con Gattuso. Il Mondiale è sullo sfondo, l’appuntamento è di fondamentale importanza per André Silva, che vuole essere al top per l’estate, e per questo la sua cessione non è così improbabile.